"Поправки в Конституцию – это укрепление фундамента нашего общего дома – России", - Вадим Булавинов Политика

"Безусловно, нам есть к чему стремиться: любое государство должно постоянно развиваться, усиливать экономику, иметь крепкие рубежи обороны. Поправки в Конституцию – это укрепление фундамента нашего общего дома – России. Ведь фундамент – это основа, без которой дальнейшее строительство может оказаться напрасным", - считает депутат Госдумы от Нижегородской области, координатор партийного проекта "Историческая память" Вадим Булавинов.

"Весна 2020 года показала, что мы должны быть готовы к любым вызовам и угрозам нашей стране, нашим гражданам. Кто-то скажет, что не стоит смешивать поправки в Конституцию и пандемию, которая не обошла нас стороной. Но это не так. В такие моменты необходимо принимать быстрые и взвешенные решения, от которых впоследствии будут зависеть жизни людей и состояние экономики", - сказал он.

"Оценивая ситуацию последних месяцев в стране, становится очевидным, что поправки, предложенные президентом России Владимиром Путиным, оказались пророческими, ведь в них заложены основы укрепления стабильности, даже в самое нестабильное время. Это касается и разного рода выплат пенсионерам, и МРОТ, и перераспределения полномочий разных органов власти, и других важнейших моментов, направленных на укрепление государственных институтов", - пояснил он.

"Уверен, что поправки в Конституцию откроют новые возможности для развития", - заявил Вадим Булавинов.