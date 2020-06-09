"Поправки в Конституцию гарантируют сохранение российского этнокультурного и языкового многообразия", - Эрадж Боев Политика

"Поправки в Конституцию гарантируют сохранение российского этнокультурного и языкового многообразия", - уверен председатель Нижегородской региональной общественной организации "Конгресс ираноязычных народов", член Общественной палаты Нижнего Новгорода, кандидат исторических наук Эрадж Боев.

"Для меня как руководителя национально-культурного объединения большую важность представляют поправки в Конституцию, касающиеся сохранения культурной самобытности народов и этнических общностей России. В новой редакции Конституции отмечается, что культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. На мой взгляд, данное положение Основного закона вполне соотносится с тем фактом, что многонациональный состав населения России – это глобальное цивилизационное преимущество нашего государства и наше общее достояние. Поправки гарантируют сохранение российского этнокультурного и языкового многообразия. В связи с этим формируется фундаментальная правовая основа для обеспечения государственной поддержки уже действующих в регионах страны школ, в которых изучаются национальные языки, а также для поддержки национальных средств массовой информации. При этом безусловно верным мне представляется признание исторической и культурной роли русского языка как государственного языка России", - сказал он.

"Новая редакция Конституции, инициированная президентом России Владимиром Путиным, поднимает на принципиально новый, высокий уровень поддержку зарубежных соотечественников – россиян различных национальностей - и вводит понятие общероссийской культурной идентичности, что важно для укрепления национального единства", - отметил Эрадж Боев.

"И, наконец, как профессиональный историк я не могу не оценить своевременность и необходимость поправок, предусматривающих противодействие попыткам фальсификации исторического прошлого нашей страны. В условиях глобальной информационной борьбы, направленной против исторической памяти, и попыток исторического ревизионизма это укрепит позиции России как государства, стоящего на страже исторической правды", - обратил внимание он.