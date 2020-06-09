Последние новости рубрики Политика
13 июня 2020 14:30  [37] "Поправки в Конституцию гарантируют сохранение российского этнокультурного и языкового многообразия", - Эрадж Боев
13 июня 2020 12:01  [110] "Электронное голосование – это подтверждение доверия к региону и свидетельство его успешного цифрового развития", - Ольга Щетинина
13 июня 2020 10:03  [129] "Поправки в Конституцию – это укрепление фундамента нашего общего дома – России", - Вадим Булавинов
12 июня 2020 17:30  [209] "В Нижегородской области голосование может быть осуществлено на портале госуслуг", - Глеб Никитин
12 июня 2020 16:45  [594] И.п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал первое развёрнутое интервью телекомпании "Волга"
12 июня 2020 15:08  [227] "Электронное голосование – это удобно, своевременно и демократично", - Александр Щелоков
12 июня 2020 10:58  [319] Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем России (ВИДЕО)
12 июня 2020 10:19  [205] "Законотворчество в соавторстве власти и народа - феномен для России", - Андрей Дранишников
12 июня 2020 10:01  [536] "Для меня Россия начинается с автозаводского двора", - Юрий Шалабаев
12 июня 2020 09:57  [301] "В стране создаются все условия для удобства голосования по поправкам к Конституции", - Николай Шкилев
Политика

"Поправки в Конституцию гарантируют сохранение российского этнокультурного и языкового многообразия", - Эрадж Боев

13 июня 2020 14:30  [37] Политика

"Поправки в Конституцию гарантируют сохранение российского этнокультурного и языкового многообразия", - уверен председатель Нижегородской региональной общественной организации "Конгресс ираноязычных народов", член Общественной палаты Нижнего Новгорода, кандидат исторических наук Эрадж Боев.

"Для меня как руководителя национально-культурного объединения большую важность представляют поправки в Конституцию, касающиеся сохранения культурной самобытности народов и этнических общностей России. В новой редакции Конституции отмечается, что культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. На мой взгляд, данное положение Основного закона вполне соотносится с тем фактом, что многонациональный состав населения России – это глобальное цивилизационное преимущество нашего государства и наше общее достояние. Поправки гарантируют сохранение российского этнокультурного и языкового многообразия. В связи с этим формируется фундаментальная правовая основа для обеспечения государственной поддержки уже действующих в регионах страны школ, в которых изучаются национальные языки, а также для поддержки национальных средств массовой информации. При этом безусловно верным мне представляется признание исторической и культурной роли русского языка как государственного языка России", - сказал он.

"Новая редакция Конституции, инициированная президентом России Владимиром Путиным,  поднимает на принципиально новый, высокий уровень поддержку зарубежных соотечественников – россиян различных национальностей - и вводит понятие общероссийской культурной идентичности, что важно для укрепления национального единства", - отметил Эрадж Боев.

"И, наконец, как профессиональный историк я не могу не оценить своевременность и необходимость поправок, предусматривающих противодействие попыткам фальсификации исторического прошлого нашей страны. В условиях глобальной информационной борьбы, направленной против исторической памяти, и попыток исторического ревизионизма это укрепит позиции России как государства, стоящего на страже исторической правды", - обратил внимание он.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph