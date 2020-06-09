Нижегородец погиб в ДТП на Гребном канале 13 июля 2020 года. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Автомобиль опрокинулся в 9:45. По предварительным данным, 23-летний водитель не справился с управлением.
В результате погиб 30 летний пассажир автомобиля. Водитель не пострадал.
Отметим, что от медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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