Термопластик впервые нанесли на дороги Нижнего Новгорода Общество

Термопластиковую разметку со структурной поверхностью на автодороге впервые применили в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как отмечается в сообщении, в Нижнем Новгороде в 2020 году в рамках выполнения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» впервые применили термопластиковую разметку со структурной поверхностью.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, современный материал, который используют на 3 км дороги на ул.Федосеенко в областном центре, позволяет повысить безопасность движения транспорта. Кроме того, у такой разметки больший срок эксплуатации. Всего же в области до 31 июля нанесут 5,8 тыс км дорожной разметки.

"Нанесение разметки будет проводиться во всех районах и городских округах: она появится на 74 объектах, ремонт которых включен в программу национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - сказал глава региона.

"С каждым годом при нанесении разметки мы все больше используем термопластик. Он наносится при помощи специальной техники, при температуре 200 градусов. Если гарантийный срок разметки, нанесенной краской, составляет 3 месяца, то термопластиком - год. И в этот раз решили в качестве эксперимента нанести термопластиковую разметку со структурной поверхностью. У нее больше коэффициент световозвращения, то есть в темноте она заметнее, что обеспечивает безопасность дорожного движения", - отметил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

Качество нанесения термопластиковой разметки проверяет независимая лаборатория. Для этого используется специальный прибор - ретрорефлектометром. Он показывает, соответствует ли ее яркость и световозвращаемость рабочим показателям.

Напомним, региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 878,4 км - на 116 км больше, чем в 2019 году.

По инициативе Глеба Никитина, в связи с аномальной зимой было принято решение, помимо нацпроекта, увеличить на 650,7 млн рублей субсидии бюджетам муниципалитетов на ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения. Это позволяет районам оперативно приводить в порядок наиболее поврежденные зимой участки.

В соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", направленный на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.