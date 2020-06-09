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Общество

Минсоцполитики Нижегородской области купит для детей-сирот 20 квартир

14 июня 2020 14:15  [219] Общество

Министерство социальной политики Нижегородской области объявило аукционы на приобретение 20 квартир для детей-сирот на вторичном рынке жилья в черте Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, начальная максимальная цена контракта составляет 1 970 000 рублей. Заявки на участие принимаются до 19 июня 2020 года.

Приобретение квартир осуществляется в домах, введенных в эксплуатацию не ранее 1970 года. Помещения должны отвечать всем требованиям благоустроенного жилья. В квартирах должны быть установлены новая сантехника и необходимое оборудование. Площадь помещения без учета лоджий и балконов должна составлять не менее 30 квадратных метров.

Закупка жилых помещений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" путем проведения электронных аукционов.

Участвовать в аукционах могут физические и юридические лица.

Подробная информация о требованиях, предъявляемых к приобретаемым квартирам, об условиях проведения аукциона, а также проект государственного контракта размещаются в единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.qov.ru → раздел "Закупки" → министерство социальной политики Нижегородской области).

Контактные лица в министерства социальной политики Нижегородской области: Егикян Ася Вазгеновна, телефон: 8 (831) 422-29-97; Холодай Василий Николаевич, телефон: 8 (831) 422-29-81.

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