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Общество

Более 302 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус

15 июня 2020 09:48  [99] Общество

Фото: Роспотребнадзор

Более 302 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирусную инфекцию по данным на 15 июня. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Средний показатель тестирования достиг 9432 человека на 100 тысяч населения и вырос за сутки на 1,9%.

"За сутки в регионе протестировали 5 608 человек, а в среднем за неделю охват тестированием населения составил 199,5 теста на 100 тысяч человек – это наивысший результат за все время проведения исследований. Мы стабильно сохраняем показатели на высоком уровне. Это важно, поскольку позволяет раньше выявлять заболевание и предотвращать его распространение", - пояснил Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что, помимо роста количества лабораторий, в которых проводятся исследования на коронавирус, увеличены мощности по тестированию в Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной.

В настоящее время на территории региона работают 12 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус. Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед", медицинском центре "Эксперт" и в двух лабораториях в Сарове.

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