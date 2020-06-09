Особенности антисептических средств

Антисептики – это вещества, которые способны уничтожать патогенную флору или замедлять ее распространение.

Слово «антисептический» в дословном переводе с греческого означает «против гниения». В современном мире антисептики широко используются для обеззараживания различных поверхностей, в том числе и кожных покровов тела человека. Особенность антисептического средства заключается в том, что оно уничтожает бактериальную, грибковую и микробную микрофлору или прекращает ее развитие. Можно в компании ООО Оптимус сиз купить различные антисептики и другие средства индивидуальной защиты.

Сегодня антисептики для рук пользуются большим спросом. Можно отметить следующие их плюсы:

• Воздействие исключительно на кожные поверхности, без рисков попадания внутрь организма.

• Гарантия поддержания чистоты рук в любых условиях.

Антисептики для рук реализуются в компактных удобных флакончиках, которые всегда можно носить с собой. Такие средства просты в использовании. Они легко распыляются и распределяются по поверхности кожных покровов. После нанесения средства быстро высыхают и не требуют дополнительно смывания.

Следует понимать, что эффективность антисептиков для рук в значительной степени снижается, если имеются видимые загрязнения на кожных покровах. Применять средства необходимо следующим образом:

• Нанести небольшое количество (приблизительно 3-5 мл – 1-2 «пшика») средства на ладони.

• Растереть средство легкими движениями по всей кожной поверхности рук. Важно тщательно обработать межпальцевые промежутки.

• Подождать полного высыхания (приблизительно 20 с).

После применения антисептика мыть руки не нужно. Если имеются какие-либо повреждения на коже, то их нужно предварительно до обработки заклеить пластырем.

Выбирая антисептик для рук необходимо обратить внимание на то, чтобы в его составе было не меньше 60% cпирта. Если вместо него указываются какие-либо органические кислоты, то средство менее эффективно, а в некоторых случаях и вовсе бесполезно. Желательно, чтобы дополнительно в составе препарата имелись ухаживающие компоненты. Они уменьшают степень агрессивного воздействия на кожу рук. в частности делают кожу шелковистой Алое Вера и витамин Е.

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