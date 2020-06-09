Виды искусственных елок

Искусственная елка – долговечность при сохранении эстетичности.

Традиция установки новогодних елей уходит корнями в далекое прошлое. Но сегодня многие стремятся приобрести искусственное дерево. Это объясняется не только заботой об экологии, но и значимыми удобствами современных изделий. Искусственные ели сегодня предлагаются в огромном разнообразии. Они изготавливаются из высококачественных, гипоаллергенных материалов. Если купить искусственную елку, то можно создать настоящий праздник, ведь в плане дизайна и оформления такие изделия пожалуй не имеют границ.

Наиболее распространенным материалом, из которого создают искусственные новогодние ели является поливинилхлорид. Изделия из него отличаются сбалансированным показателем цены и качества. Из поливинилхлорида создают ели, максимально похожие на настоящие деревья. Для изготовления хвои используются ленты, которые наматываются на металлические каркасы. Такие елочки достаточно прочные. Привлекательной особенностью является отсутствие запахов, а также то, что искусственная хвоя из поливинилхлорида не воспламеняется, что гарантирует пожарную безопасность изделий при эксплуатации.

Самым бюджетным материалом считается леска из ПВХ. Такие елки очень пушистые и красивые, если смотреть на них издалека. Но вблизи их веточки больше похоже на ершики для мытья бутылок. Елки из лески ПВХ также отличаются пожаробезопасностью.

Самыми дорогостоящими являются искусственные ели, которые изготавливаются из высокопрочной РЕ- резины. Они отличаются великолепным внешним видом, и характеризуется максимальной похожестью с натуральными деревьями. Процесс изготовления предусматривает использование литья в специальных формах. Отличительной особенностью изделий является повышенная мягкость хвои.

Эффектно смотрятся светодиодные искусственные ели. С каждым годом их приобретают все чаще. Главная привлекательная особенность изделий – это отсутствие необходимости дополнительного украшения. Светодиодные ели изготавливаются на основе прочного каркаса. Для создания хвои применяется пленка ПВХ. В ее иголки вплетаются тонкие светодиодные нити. При подключении изделия к сети новогодняя ель красиво переливается разноцветными огнями.

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