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Политика

"Нижегородцы сами могут выбрать наиболее удобный и безопасный формат голосования", - Дмитрий Сватковский

15 июня 2020 10:14  [72] Политика

Депутат Госдумы РФ от Нижегородской области Дмитрий Сватковский поделился своим мнением по поводу процедуры голосования за поправки в Конституцию РФ

"Я положительно оцениваю возможность голосования в Нижегородской области за поправки в Конституцию в двух форматах: очно и онлайн – это большое достижение. Давайте будем объективными: будущее - за электронным голосованием. Но при этом надо учитывать, что на данном этапе многие нижегородцы, особенно старшее поколение, скорее всего, предпочтут традиционный способ волеизъявления", - сказал Дмитрий Сватковский.

"Главное, что у нижегородцев появился выбор, и пусть каждый для себя определит наиболее удобную и безопасную форму голосования. На мой взгляд, в этом большая заслуга нижегородского правительства и лично губернатора Глеба Никитина", - считает депутат.

"Знаю, что пока в обществе есть недоверие к электронному голосованию. Но, как правило, новое в нашей жизни первоначально воспринимается с сомнением. Вспомните, например, как несколько лет назад некоторые банки стали принимать оплату за ЖКХ только через терминалы. Тогда тоже было много недовольных, а сейчас это стало нормой жизни", - пояснил Дмитрий Сватковский.

"Вместе с коллегами я выступал одним из авторов законопроекта о продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на выборах через Интернет в Москве и могу подтвердить, что защищенность и при этом прозрачность голосования через Интернет чуть ли не выше, чем при обычном голосовании. И лично я, скорее всего, предпочту голосование онлайн – для меня это более удобный и быстрый способ волеизъявления", - добавил он.

По мнению депутата Госдумы, ключевые поправки в Конституцию, предложенные президентом России Владимиром Путиным, связаны с гарантиями в соцсфере и новым балансом между ветвями власти.

"Это гарантия, что МРОТ будет не менее величины прожиточного минимума, обязательство об индексации размера пенсий не реже раза в год, индексация социальных пособий. Причем речь идет не только о защите интересов граждан здесь и сейчас. Это станет приоритетом и для будущих поколений, которые будут обязаны неукоснительно исполнять положения Конституции", - объяснил Дмитрий Сватковский.

"Конечно, очень значимо и новое распределение ответственности в высших эшелонах власти. Наделение дополнительными полномочиями обеих палат парламента – это исторические вехи, основная цель которых – баланс между ветвями власти. Сбалансированность – основополагающий фактор, который позволит принимать более взвешенные решения", - подытожил депутат.

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