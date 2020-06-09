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Бизнес

Нижегородские социальные предприниматели получили бесплатную рекламу для своих проектов

15 июня 2020 10:47  [33] Бизнес

Социальные предприниматели из Нижнего Новгорода и области получили бесплатную рекламу для своих проектов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Речь идет о десяти проектах социальных предпринимателей, которые стали победителями конкурса "Взгляд в будущее".

Конкурс проходит в регионе уже в пятый раз. За это время 36 нижегородских предпринимателей получили возможность бесплатной рекламы для своих социальных проектов.

"Информация о таких проектах нужна многим нижегородцам, особенно в нынешнее время. Речь идет о патронажных службах, центрах социального обслуживания, социальном такси, реабилитационных центрах. Все это - реально действующий социальный бизнес, который направлен на помощь людям, нуждающимся в особой поддержке со стороны общества: тяжелобольным, пожилым, инвалидам, детям с особенностями развития, многодетным семьям, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации", - сказал Глеб Никитин.

"Хочется поблагодарить всех социальных предпринимателей, которые сейчас не только продолжают работу, но и придумывают что-то новое. Уверен, что эта сфера деятельности в Нижегородской области будет динамично развиваться", - добавил глава региона.

Проекты-победители получают месяц бесплатной рекламы, а это более 100 показов в сутки Призовой этап конкурса начнется сразу после отмены режима повышенной готовности.

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