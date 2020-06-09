"В условиях пандемии к организации голосования нужно отнестись максимально ответственно", - Карим Ибрагимов Политика

Депутат думы Нижнего Новгорода Карим Ибрагимов высказал свое мнение о голосовании к поправкам в Конституцию

"Проводя голосование по внесению поправок в Конституцию страны, власть хочет услышать голос каждого гражданина. В условиях пандемии необходимо создать для избирателей максимально простые и удобные условия для голосования", - считает Карим Ибрагимов.

"Лично я склонен поддержать очную форму голосования, потому что она более доступна, привычна и понятна избирателям. Как показывает практика, наибольшая избирательная активность наблюдается у людей старшего поколения. Многие оценивают приход на избирательный участок как обязанность, как гражданское право, которое они должны обязательно реализовать. Несомненно, в условиях пандемии короновируса к организации голосования нужно подойти максимально ответственно. Это, конечно, задача государства - обеспечить безопасность нахождения избирателей на участках в соответствии с требованиями Роспотребнадзора", - добавил депутат.

"В электронном формате голосования также есть преимущества. Их, прежде всего, оценит молодежь, ведь такой способ голосования удобен и позволяет сэкономить главный ресурс – время. У меня тоже очень мало свободного времени, поэтому однозначно буду голосовать с помощью электронной площадки. Думаю, на предстоящем голосовании сложностей не возникнет", - уверен Карим Ибрагимов.