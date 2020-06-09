Последние новости рубрики Политика
15 июня 2020 11:25  [72] "В условиях пандемии к организации голосования нужно отнестись максимально ответственно", - Карим Ибрагимов
15 июня 2020 10:24  [467] Депутаты ЗС НО рассказали о преимуществах общероссийской базы вакансий "Работа в России"
15 июня 2020 10:14  [115] "Нижегородцы сами могут выбрать наиболее удобный и безопасный формат голосования", - Дмитрий Сватковский
13 июня 2020 18:21  [423] "Всем нам предстоит сделать выбор в пользу развития и благополучия нашего государства", - Владимир Солдатенков
13 июня 2020 16:26  [365] "Нижегородская область на 100% готова к проведению дистанционного голосования", - Маргарита Красилевская
13 июня 2020 14:30  [672] "Поправки в Конституцию гарантируют сохранение российского этнокультурного и языкового многообразия", - Эрадж Боев
13 июня 2020 12:01  [365] "Электронное голосование – это подтверждение доверия к региону и свидетельство его успешного цифрового развития", - Ольга Щетинина
13 июня 2020 10:03  [280] "Поправки в Конституцию – это укрепление фундамента нашего общего дома – России", - Вадим Булавинов
12 июня 2020 17:30  [327] "В Нижегородской области голосование может быть осуществлено на портале госуслуг", - Глеб Никитин
12 июня 2020 16:45  [1420] И.п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал первое развёрнутое интервью телекомпании "Волга"
Политика

"В условиях пандемии к организации голосования нужно отнестись максимально ответственно", - Карим Ибрагимов

15 июня 2020 11:25  [72] Политика

Депутат думы Нижнего Новгорода Карим Ибрагимов высказал свое мнение о голосовании к поправкам в Конституцию

"Проводя голосование по внесению поправок в Конституцию страны, власть хочет услышать голос каждого гражданина. В условиях пандемии необходимо создать для избирателей максимально простые и удобные условия для голосования", - считает Карим Ибрагимов.

"Лично я склонен поддержать очную форму голосования, потому что она более доступна, привычна и понятна избирателям. Как показывает практика, наибольшая избирательная активность наблюдается у людей старшего поколения. Многие оценивают приход на избирательный участок как обязанность, как гражданское право, которое они должны обязательно реализовать. Несомненно, в условиях пандемии короновируса к организации голосования нужно подойти максимально ответственно. Это, конечно, задача государства - обеспечить безопасность нахождения избирателей на участках в соответствии с требованиями Роспотребнадзора", - добавил депутат.

"В электронном формате голосования также есть преимущества. Их, прежде всего, оценит молодежь, ведь такой способ голосования удобен и позволяет сэкономить главный ресурс – время. У меня тоже очень мало свободного времени, поэтому однозначно буду голосовать с помощью электронной площадки. Думаю, на предстоящем голосовании сложностей не возникнет", - уверен Карим Ибрагимов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph