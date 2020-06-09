Ремонт трассы от Большой Ельни до Афонина планируют завершить к концу лета Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Ремонт участка трассы в Кстовском районе от Большой Ельни до Афонина планируют завершить к концу лета 2020 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Трасса ремонтируется в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"На этой трассе очень интенсивное движение транспорта: в сутки здесь проезжает более 25 тысяч автомобилей. Участок входит в опорную сеть дорог Нижегородской области и требует ремонта. Чтобы не создавать дополнительных заторов, подрядчик сводит дневные работы к минимуму, основную часть ремонта проводит в ночное время", - сказал Глеб Никитин.

Протяженность ремонтируемого участка трассы от Большой Ельни до Афонина составляет 7,9 км. В рамках нацпроекта здесь выполняется фрезерование, а также укладка двух слоев нового асфальтобетонного покрытия. Затем подрядчик проведет укрепление обочин и нанесет горизонтальную дорожную разметку.

Глеб Никитин также напомнил, что в Нижегородской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году планируется отремонтировать 195 участков общей протяженностью 878,4 км. Это на 116 км больше, чем в прошлом году.