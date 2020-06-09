Поставщик лекарств просит признать банкротом сеть аптек "Эркафарм Нижний Новгород" Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Санкт-Петербургская компания "БСС" обратилась в суд с иском о признании банкротства сети аптек "Эркафарм Нижний Новгород". Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда Нижегородской области.

Компания, занимающаяся оптовой торговлей лекарств, требует признать банкротом нижегородский филиал компании "Эркафарм". Сумма предъявленных требований – 494 тысячи рублей.

Иск подан 11 июня. На данный момент дата заседания не назначена.

Отметим, что это не первый иск ООО "БСС" к "Эркафарам Нижний Новгород". В настоящее время в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области находится иск с суммой требований на 8,9 млн. Ранее суд удовлетворил иск "БСС" к "Эркафарм Нижний Новгород" на 2,2 млн руб.

СПРАВКА:

ООО "Эркафарм Нижний Новгород" зарегистрировано в Нижнем Новгороде 2 октября 2017 года. Директор - Плюхин Михаил Александрович. Основным видом деятельности компании является торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). Также "Эркафарм Нижний Новгород" работает еще по 13 направлениям. Размер уставного капитала 3,01 млн рублей.

Организация насчитывает 76 филиалов.