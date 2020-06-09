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Бизнес

Нижегородские инновационные проекты могут получить федеральные гранты

15 июня 2020 14:19  [85] Бизнес

Нижегородские инновационные проекты могут получить федеральные гранты до 5 млн рублей. Об этом сообщили в региональном минпроме.

Заявки на участие в программе "СТАРТ" от Фонда содействия инновациям принимаются до 20 июля 2020 года.

"Программа "СТАРТ" дает возможность вывести научные разработки на стадию производства, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Часто у разработчиков нет средств на выпуск инновационного продукта. Фонд содействия инновациям помогает получить финансирование, если идея имеет потенциал к коммерциализации".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Максима Черкасова, программа направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации.

Претендовать на грант могут как юридические, так и физические лица, раньше не принимавшие участие в финансируемых фондом проектах. Приоритет отдается стартапам по направлениям: цифровые технологии, медицина, химические и биотехнологии.

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