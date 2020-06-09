Депутаты комитета ЗС НО одобрили субсидии перевозчикам, терпящим убытки от пандемии Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству на заседании 15 июня одобрили предоставление бюджетных субсидий пассажирским перевозчикам, которые терпят дополнительные затраты из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В частности, планируется направить 317,6 млн рублей на оплату труда работников, закупку топлива, приобретение средств индивидуальной защиты для работников, покупку дезинфицирующих средств для автобусов.

Еще 105,2 млн рублей предусмотрено для возмещения выпадающих доходов транспортным предприятиям в связи с увеличением расчетных ставок на городских маршрутах в Сарове и Чкаловске с 20 рублей до 22 рублей, в остальных городах области (за исключением Нижнего Новгорода) с 20 рублей до 23 рублей и на пригородных маршрутах с 2,5 рублей до 3 рублей за 1 км.

Кроме того, дополнительные расходы будут направлены на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов в 2020 году (на семь месяцев начиная с 1 июня) в связи с изменением методики компенсации.

В ходе заседания стало известно, что в бюджете также предусмотрены средства в сумме 14 млн рублей на возмещение транспортным предприятиям недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением в период режима повышенной готовности бесплатного проезда на территории Нижегородской области медицинским работникам, сотрудникам силовых ведомств и Роспотребнадзора, волонтерам.

Кроме того, в бюджете заложены деньги на увеличение расходов дорожного фонда за счет остатков, сложившихся на 1 января 2020 года, в сумме 79,9 млн рублей. Средства планируется направить на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений.

"Не секрет, что транспортная отрасль серьезно пострадала от последствий пандемии коронавируса. Но, несмотря на все трудности, компании-перевозчики даже в таких сложных условиях продолжали свою работу. Очевидно, что предприятия, занимающиеся пассажирскими перевозками, сейчас нуждаются в серьезной поддержке", - сказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

"Сегодня комитетом были поддержаны изменения в региональный бюджет. Эти средства, в частности, должны пойти на оплату труда работников транспортных компаний, закупку топлива, приобретение средств индивидуальной защиты для сотрудников и покупку дезинфицирующих средств для автобусов. Мы регулярно отслеживаем текущую ситуацию в транспортной отрасли и при необходимости готовы вносить нужные коррективы", - добавил он.