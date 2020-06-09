Нижегородцам подготовили почти 2,2 тысячи участков для голосования по поправкам в Конституцию Политика

Фото: Избирком

Почти 2,2 тысячи участков для голосования по поправкам в Конституцию подготовлено в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии, комментируя подготовку к общероссийскому голосованию по одобрению изменений в Конституцию РФ.

Голосование назначено главой государства Владимиром Путиным на 1 июля 2020 года.

15 июня 2020 года заместитель председателя избирательной комиссии Анна Красильникова, секретарь комиссии Светлана Черемина и члены регионального избиркома приняли участие в процедуре передачи региональному избиркому бюллетеней для голосования по вопросу одобрения поправок к Конституции РФ.

"Сегодня мы приняли 1 830 279 бюллетеней для голосования, а также 740 727 бюллетеней для голосования с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010, КОИБ-2017). До 22 июня бюллетени силами управления специальной связи по Нижегородской области будут доставлены в территориальные избирательные комиссии, где их пересчитают и передадут в участковые избиркомы", - сообщила Светлана Черемина.

Бюллетени будут использованы 1 июля 2020 года - в день Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию, а также с 25 по 30 июня - для досрочного голосования на избирательном участке и вне помещения для голосования (на дому).

Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская сообщила, что все силы системы избирательных комиссий в первую очередь направлены на обеспечение безопасности избирателей.

"В Нижегородской области подготовлено 2 169 постоянных и 11 временных избирательных участков. На каждом из них будет организована работа в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Каждому входящему на избирательный участок будут бесконтактно измерять температуру тела. Участки будут обеспечены санитайзерами, дезинфицирующими ковриками, разметками социального дистанцирования. Каждому избирателю будут выданы одноразовые маски, перчатки и ручки. Мы уверены, что общероссийское голосование на территории региона пройдет абсолютно безопасно и в полном соответствии с российским законодательством", - отметила Маргарита Красилевская.

Напомним, с 25 по 30 июня 2020 года в Нижегородской области также будет проходить дистанционное электронное голосование. Подробнее ознакомиться с механизмом голосования можно на сайте 2020og.ru.

"В Нижегородской области голосование может быть осуществлено в режиме онлайн на портале госуслуг. Многие регионы заявлялись, но только Москва и Нижегородская область получили такое разрешение. Во-первых, это означает, что проголосовать можно максимально безопасно для здоровья, и, во-вторых, подтверждает высочайший уровень доверия к компетенциям региона - и организационным, и технологическим", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.