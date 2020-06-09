Более 100 млн рублей направят на поддержку нижегородских предприятий НХП Экономика

Правительство Нижегородской области направит более 100 млн рублей из резервного фонда на финансовую поддержку предприятий народных художественных промыслов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Благодаря этому предприятия смогут направить ресурсы на первоочередные задачи – выплату зарплат и оплату услуг ЖКХ. Для Нижегородской области предприятия народных художественных промыслов имеют особое значение. Это важная часть нашей культуры и истории, которую мы обязаны сохранить для будущих поколений. По инициативе региона на федеральном уровне было принято решение внести НХП в перечень пострадавших отраслей. Это дает нам возможность направить таким организациям средства поддержки", - пояснил он.

Директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев сообщил, что правительство постоянно поддерживает контакт с представителями отрасли НХП.

"Очень важно взаимодействовать и принимать конкретные решения по стабилизации отрасли. Сегодня финансовая поддержка жизненно необходима: отрасль НХП на 80% зависит от отрасли туризма, однако в связи с эпидемиологической обстановкой все туристические поездки были приостановлены. Поэтому предоставление средств из резервного фонда имеет первостепенное значение для сохранения отрасли", – сказал он.

По его словам, АО "Хохломская роспись" уже получило более 9 млн рублей на возмещение расходов по заработной плате и оплату коммунальных платежей. Заявки от других предприятий находятся на рассмотрении.

Отметим, что в регионе насчитывается 22 значимых предприятия НХП. С учетом сложившейся социально-экономической и эпидемиологической ситуации ряд предприятий временно перепрофилировали свою деятельность под производство средств индивидуальной защиты