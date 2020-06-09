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Происшествия

Директор стоматологии из Нижнего Новгорода обманул страховую копанию на 290 тысяч рублей

16 июня 2020 09:15  [57] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Директор стоматологической клиники из Нижнего Новгорода обманул страховую копанию на 290 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Советского района.

Установлено, что 36-летний мужчина предоставлял в страховую компанию, с которой у стоматологии был заключен договор, недостоверные сведения о выполненных услугах по договорам ОМС.

Всего установлено восемь таких эпизодов. Директор клиники похитил у страховой компании 288,85 тысяч рублей, которые потом тратил на зарплату сотрудникам, выплату налогов, аренду помещения и в целом на нужды клиники.

Суд признал директора медучреждения виновным в мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ) и легализации (отмывании) денежных средств (ч.3 ст.174.1 УК РФ), и приговорил к четырем годам условно.

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