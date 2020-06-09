Новый Дом культуры построят в Большом Козино под Балахной Культура и отдых

Новый Дом культуры будет построен в р.п.Большое Козино Балахнинского района. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Старый дом культуры в Большом Козине давно требует ремонта, хотя там занимается немало детей и взрослых – в песенных, танцевальных, художественных кружках. Дом культуры действительно является основным местом притяжения жителей. Строительство нового здания начнется сразу после того, как будут готовы необходимые документы", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Здание будет представлять собой современный и компактный комплекс. Планировка позволит одновременно проводить в помещениях спортивные и культурно-просветительские мероприятия, а также театральные постановки и концерты.

"В частности, многофункциональный зал на 250 мест можно будет использовать для проведения массовых мероприятий и для кинопоказов. В ДК появятся помещения для студий музыки и танца, художественного искусства и живописи", - добавил Глеб Никитин.

Стоимость строительства Дома культуры составит около 88 млн рублей. Завершить возведение объекта планируется в конце 2021 года.

До 20 июня 2020 года администрация Балахнинского района должна передать земельный участок, проектную документацию и разрешение на строительство специализированному застройщику, после чего начнутся подготовительные работы: на объекте установят ограждение и начнут расчистку участка.