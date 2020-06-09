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Общество

Россиянам увеличили сумму минимального пособия по безработице

16 июня 2020 09:37  [2] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Правительство РФ увеличило сумму минимального пособия по безработице. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Подписано соответствующее постановление правительства РФ, предусматривающее целый комплекс мер поддержки.

Теперь безработные граждане получат дополнительную помощь от государства. Так, согласно документу минимальное пособие по безработице увеличивается с 1500 рублей до 4500 рублей и устанавливается на май – июль 2020 года.

Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получат пособие в максимальном размере – 12 130 рублей в течение трех месяцев. Воспользоваться правом на такое пособие можно до 1 октября.

На три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты.

Всем безработным, состоящим на учете в службе занятости по любым основаниям, вместе с пособием по безработице выплачивается в месяц 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в июне – августе.

На региональном уровне по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина ранее была предусмотрена дополнительная компенсационная выплата за счет областного бюджета для безработных, состоящих на  учете в службе занятости.

Правом на эту выплату воспользовались на сегодняшний день 2,8 тысячи нижегородцев, выплачено 15,2 млн рублей.

Напомним, что уровень безработицы в Нижегородской области в условиях сложной экономической ситуации остается одним из самых низких среди субъектов РФ.

Мера поддержки

Категории получателей

Размер выплаты

Период выплаты

Увеличение минимального пособия по безработице

Получатели минимального пособия по безработице

4500 руб.

Май – июль 2020 года

Максимальное пособие по безработице

Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными

12130 руб.

Три месяца,

но только до 1 октября 2020 года

Продление срока выплаты пособия по безработице

Те, у кого после 1 марта закончился период выплаты пособия по безработице

 

Три месяца,

но только до 1 октября 2020 года

Выплата на несовершеннолетнего ребенка

Все безработные, имеющие несовершеннолетних детей

3000 руб.

Июнь – август 2020 года
 

 

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