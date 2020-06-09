Россиянам увеличили сумму минимального пособия по безработице Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Правительство РФ увеличило сумму минимального пособия по безработице. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Подписано соответствующее постановление правительства РФ, предусматривающее целый комплекс мер поддержки.

Теперь безработные граждане получат дополнительную помощь от государства. Так, согласно документу минимальное пособие по безработице увеличивается с 1500 рублей до 4500 рублей и устанавливается на май – июль 2020 года.

Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получат пособие в максимальном размере – 12 130 рублей в течение трех месяцев. Воспользоваться правом на такое пособие можно до 1 октября.

На три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты.

Всем безработным, состоящим на учете в службе занятости по любым основаниям, вместе с пособием по безработице выплачивается в месяц 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в июне – августе.

На региональном уровне по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина ранее была предусмотрена дополнительная компенсационная выплата за счет областного бюджета для безработных, состоящих на учете в службе занятости.

Правом на эту выплату воспользовались на сегодняшний день 2,8 тысячи нижегородцев, выплачено 15,2 млн рублей.

Напомним, что уровень безработицы в Нижегородской области в условиях сложной экономической ситуации остается одним из самых низких среди субъектов РФ.