Россиянам увеличили сумму минимального пособия по безработице

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Правительство РФ увеличило сумму минимального пособия по безработице. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.
Подписано соответствующее постановление правительства РФ, предусматривающее целый комплекс мер поддержки.
Теперь безработные граждане получат дополнительную помощь от государства. Так, согласно документу минимальное пособие по безработице увеличивается с 1500 рублей до 4500 рублей и устанавливается на май – июль 2020 года.
Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получат пособие в максимальном размере – 12 130 рублей в течение трех месяцев. Воспользоваться правом на такое пособие можно до 1 октября.
На три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты.
Всем безработным, состоящим на учете в службе занятости по любым основаниям, вместе с пособием по безработице выплачивается в месяц 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в июне – августе.
На региональном уровне по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина ранее была предусмотрена дополнительная компенсационная выплата за счет областного бюджета для безработных, состоящих на учете в службе занятости.
Правом на эту выплату воспользовались на сегодняшний день 2,8 тысячи нижегородцев, выплачено 15,2 млн рублей.
Напомним, что уровень безработицы в Нижегородской области в условиях сложной экономической ситуации остается одним из самых низких среди субъектов РФ.
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Мера поддержки
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Категории получателей
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Размер выплаты
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Период выплаты
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Увеличение минимального пособия по безработице
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Получатели минимального пособия по безработице
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4500 руб.
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Май – июль 2020 года
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Максимальное пособие по безработице
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Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными
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12130 руб.
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Три месяца,
но только до 1 октября 2020 года
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Продление срока выплаты пособия по безработице
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Те, у кого после 1 марта закончился период выплаты пособия по безработице
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Три месяца,
но только до 1 октября 2020 года
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Выплата на несовершеннолетнего ребенка
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Все безработные, имеющие несовершеннолетних детей
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3000 руб.
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Июнь – август 2020 года
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