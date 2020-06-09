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Общество

"Нижегородская область сохраняет высокие показатели тестирования на коронавирус", - Глеб Никитин

16 июня 2020 10:07  [114] Общество

Фото: Роспотребнадзор

Нижегородская область сохраняет высокие показатели тестирования на коронавирус: на сегодняшний день уже 307 117 человек сдали тесты. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Средний показатель тестирования вырос за минувшие сутки на 1,3% и составил 9 589 человек на 100 тысяч населения", - добавил глава региона.

Он отметил, что регион по-прежнему входит в число лидеров по количеству проведенных исследований.

"За сутки в области протестировали 5 029 человек, а в среднем за неделю охват тестированием населения составил 195 тестов на 100 тысяч человек. Сохранение высоких показателей важно, оно свидетельствует о планомерной работе наших медицинских работников по выявлению коронавирусной инфекции, в том числе на ранней стадии, когда симптомы болезни еще не проявились", - пояснил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области добавил, что на территории региона работают 12 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус. Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед", медицинском центре "Эксперт" и в двух лабораториях в Сарове.

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