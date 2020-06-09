"Электронное голосование - технология будущего", - Дмитрий Орлов Политика

Политолог, генеральный директор "Агентства политических и экономических коммуникаций" Дмитрий Орлов прокомментировал перспективы голосования онлайн.

"Электронное голосование - технология будущего. Сегодня оно востребовано у жителей крупных городов, особенно у среднего класса, фрилансеров, представителей свободных профессий и всех тех, кто привык пользоваться удаленными сервисами, кто "дружит" с социальными сетями и мессенджерами", - считает Дмитрий Орлов.

"В Нижнем Новгороде и Москве интерес к электронному голосованию по поправкам к Конституции достаточно высок, и количество зарегистрировавшихся для участия именно онлайн, определённо, свидетельствует об этом. Главная задача для власти сегодня - убедить людей в том, что тайна результатов электронного голосования будет гарантирована, и какого-либо постороннего вмешательства не произойдёт. Если по итогам вокруг электронного голосования сформируется пространство доверия, применение этой процедуры можно будет постепенно расширять", - поясняет он.

"Нижний Новгород неслучайно наряду с Москвой определен как место проведения электронного голосования. В регионе отработаны необходимые технологии и есть неплохие организационные возможности для этого", - подытожил специалист.