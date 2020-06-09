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Общество

Подготовка к строительству сельских дорог началась в Нижегородской области

16 июня 2020 10:40  [242] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области приступило к конкурсным процедурам по отбору подрядчиков на строительство девяти сельских автомобильных дорог. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Строительство позволит обеспечить беспрепятственный подъезд к школам, детским садам, больницам, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в селах. Это положительно скажется на безопасности дорожного движения, а главное – даст толчок развитию населенных пунктов в районах", - сказал Глеб Никитин.

Новые дороги должны появиться в Спасском, Ардатовском, Починковском, Сосновском, Воскресенском, Дальнеконстантиновском районах, а также в Чкаловске и Первомайске. Заключить государственные контракты на их строительство планируется в июле.

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