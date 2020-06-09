"Поправки в Конституцию позволят обеспечить качество и доступность медицинской помощи в любом уголке страны", - Наталья Смотракова Политика

"Поправки в Конституцию позволят обеспечить качество и доступность медицинской помощи в любом уголке страны", - заявила заместитель председателя комитета по социальным вопросам Законодательного собрания Нижегородской области Наталья Смотракова, комментируя изменения в Конституцию, за которые россиянам предстоит проголосовать 1 июля.

"1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию РФ, инициированное президентом России Владимиром Путиным. Это важное мероприятие для всех граждан России. С 1993 года изменилась внешняя и внутренняя политика. Есть сферы, которые требуют серьезных изменений, и без внесения поправок в Конституцию РФ не обойтись. Для меня как депутата и заместителя председателя комитета по социальным вопросам наиболее важными являются поправки в Конституцию, которые касаются социальной направленности, а также вопросов здравоохранения", - сказала она.

"Особенно сейчас, на фоне столь серьезной эпидемиологической ситуации, понимаешь, что вопрос внесения поправок в Конституцию РФ, как никогда, актуален и обязывает государство создать все условия, чтобы доступность медпомощи, её качество были равными на всей территории России. Медицина должна быть единой и надёжной везде!", - отметила Наталья Смотракова.

"Теперь это станет зоной ответственности всех уровней власти - и региональной, и муниципальной. Они должны работать, как единый слаженный механизм. А если органы власти не обеспечат людям достойное лечение, это будет восприниматься как нарушение главного закона страны – Конституции. Это принципиально иная ответственность перед людьми и государством", - добавила зампредседателя комитета ЗС НО.

Она подчеркнула, что "в идеале, качественную бесплатную медицинскую помощь необходимо обеспечить в любом, даже самом отдаленном, уголке нашей страны".

"В связи с этим необходимо установить медработникам льготы и социальный пакет, независимо от того, где именно они живут и работают: в городе или на селе, а также увеличить финансирование системы здравоохранения в целом. Все вместе принесёт свои плоды, и наши граждане почувствуют улучшение ситуации в медицине", - пояснила Наталья Смотракова.

"Я считаю, что принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ – гражданский долг каждого. А в нынешних условиях пандемии правильнее будет проголосовать онлайн, если к 1 июля ситуация не улучшится. Настоящий гражданин Российской Федерации может и должен повлиять на нужные, своевременные изменения в стране, или мы застрянем в прошлом", - заключила она.