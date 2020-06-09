Новогодние каникулы в России в 2021 году предложили сократить до трех дней

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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году, сообщает ТАСС, в распоряжении которого есть текст документа.
Законопроект предполагает, что новогодние каникулы в 2021 году будут длиться с 1 по 3 января. Период с 4 по 8 января станет рабочим за исключением 7 января, когда празднуется Рождество.
В пояснительно записке уточняется, что законопроект разработан "в целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий". Указанные изменения будут действовать только в 2021 году.
В настоящее время текст законопроекта направлен для отзыва главе Минтруда РФ Антону Котякову.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса в России с 30 марта по 3 апреля 2020 года в стране были установлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Позднее такой режим продлили до 30 апреля.
Кроме того, нерабочими были объявлены дни с 6 по 8 мая 2020 года.
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