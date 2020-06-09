"На избирательных участках 1 июля будут приняты все меры безопасности", - Соломон Апоян Политика

"На избирательных участках 1 июля будут приняты все меры безопасности", - выразил уверенность главный врач Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Соломон Апоян, говоря о предстоящем голосовании за поправки в Конституцию РФ, которое, по решению президента России Владимира Путина, состоится 1 июля.

"Наши граждане привыкли голосовать очно, и понятно, что в сегодняшней эпидемиологической ситуации возникает много вопросов и опасений, как этот процесс будет организован на этот раз", - отметил он.

"Как медик могу подтвердить, что на избирательных участках будут приняты очень серьезные меры безопасности. Это и бесконтактные термометры, с помощью которых будут измерять температуру всем присутствующим на участке. Это одноразовые перчатки, бахилы и маски для всех голосующих, наблюдателей и членов избирательной комиссии. На участках обязательно установят санитайзеры и проконтролируют, чтобы люди находились на безопасном друг от друга расстоянии. Кроме того, по рекомендации Роспотребнадзора, в час "пропускная способность" одного участка не должна превышать 8-12 человек. То есть все существующие меры безопасности обеспечат. Поэтому переживать за свое здоровье не стоит — на избирательном участке заразиться, в принципе, нереально", - сказала Соломон Апоян.