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Бизнес

Банк "Открытие": 75% жителей ПФО намерены искать дополнительный источник дохода после карантина

16 июня 2020 13:29  [63] Бизнес

Дополнительный источник дохода и подработку после выхода из карантина намерены искать 75% жителей Приволжского федерального округа. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые провели аналитики банка "Открытие".

Еще 14% респондентов заявили, что не планируют искать дополнительный источник дохода или заработка. И только у 10% жителей округа уже есть дополнительные источники дохода. При этом 70% жителей ПФО (и 75% россиян) поддерживают идею введения в стране безусловного базового дохода, гарантированного государством.

Опрос показал, что лишь 14% жителей ПФО не одобряют идею безусловного дохода (социальная концепция, предполагающая регулярную выплату определённой суммы денег каждому члену определённого сообщества со стороны государства. Выплаты производятся всем членам сообщества, вне зависимости от уровня дохода и без необходимости выполнения работы).

Самый высокий процент одобрения ежемесячных выплат гарантированной государством фиксированной суммы каждому гражданину - в Южном (86%) и Северо-Кавказском (79%) федеральных округах. Наиболее высокая доля противников безусловного дохода в Сибирском (20%), Центральном (19%) федеральных округах, а также в Москве и Московской области (18%).

Главными минусами безусловного дохода для жителей ПФО являются слишком большие расходы государства (так считают 30% респондентов), уменьшение стимула работать для человека (27%) и возможное усиление притока мигрантов (19%). Среди опасностей безусловного дохода граждане называли также рост инфляции, угрозу того, что "богатые станут еще богаче".

Главными плюсами безусловного дохода жители ПФО считают помощь в решении проблемы бедности (так ответили 39% респондентов), возможность создать людям условия для занятия тем, чем они хотят заниматься, в том числе творчеством, а не тем, чего требует рынок (38%). 35% жителей округа полагают, что безусловный базовый доход снизит уровень преступности в стране, а 31% респондентов считают, что безусловный базовый доход уменьшит остроту проблемы экономического неравенства. Кроме того, жители ПФО считают, что безусловный доход может повысить рождаемость, снизить количество самоубийств и прибавить людям уверенность в завтрашнем дне.

При этом жителям ПФО не нужен высокий безусловный доход. 39% жителей ПФО (30% россиян) согласны на доход на уровне устанавливаемого официального прожиточного минимума. 28% респондентов полагают, что сумма таких выплат должна быть в пределах 10-20 тысяч рублей в месяц, 19% находят приемлемой сумму от 20 до 30 тысяч рублей, 7% - от 30 до 40 тысяч рублей, 7% - выше 40 тысяч рублей в месяц.

При этом для счастья и уверенности в себе большинству жителей ПФО (как и большинству россиян) нужен базовый доход не больше 20-30 тысяч рублей в месяц.

78% жителей ПФО (76% россиян) продолжат работать в случае получения базового безусловного дохода. 31% намерены в таком случае сменить работу и заниматься тем, что им нравится. Твердо заявили о намерении не работать и жить исключительно на безусловный доход лишь 2% опрошенных. Еще 5% поставили свое желание работать в зависимость от суммы гарантированного государством безусловного дохода.

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