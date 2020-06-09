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Бизнес

Водоканалы Нижегородской области задолжали за электроэнергию свыше 430 млн рублей

16 июня 2020 13:41  [131] Бизнес

Водоканалы Нижегородской области задолжали за электроэнергию свыше 430 млн рублей. Об этом сообщает ПАО "ТНС энерго НН".

По данным компании, задолженность нижегородских водоканалов за по-требленную электроэнергию по состоянию на 5 июня превысила 430 млн рублей. Из них почти 400 млн рублей – просроченная задолженность, что составляет 92% от всей суммы долга.

Потребленная электроэнергия в среднем не оплачена за семь месяцев и бо-лее. В "ТНС энерго НН" отметили, что с начала 2020 года задолженность водоканалов выросла на 32 млн рублей.

В настоящее время ПАО "ТНС энерго НН" поставляет электроэнергию 157 водоканалам Нижегородской области. Из них 87% или 137 предприятий имеют перед гарантирующим поставщиком просроченную задолженность по оплате энергоресурса.

Злостными неплательщиками, имеющими наибольшую задолженность, яв-ляются:
ОАО "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Починковского района" – задолженность более 42 млн рублей.
ООО "Водоканал" г.Выкса – задолженность более 32 млн рублей.
МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Лысковского района" – задолженность более 21 млн рублей.
МУП "Водоканал" г.Шахунья – задолженность более 18 млн рублей.
МУП "Новосмолинское" Золинского сельсовета Володарского муниципального района Нижегородской области – задолженность более 16 млн рублей.
ООО "Балахнинская коммунальная компания" – задолженность более 14 млн рублей
МУП "Воротынское жилищно-коммунальное хозяйство" – задолженность более 14 млн рублей
МУП "Лукояновский Водоканал" – задолженность более 12 млн рублей

В "ТНС энерго НН" добавили, что Водоканалы Нижегородской области являются одной самых проблемных групп потребителей электроэнергии компании. В соответствии с постановлением правительства РФ они относятся к категории потребителей, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности), которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям.

"Компания не может отключить электроэнергию водоканалам, так как это повлечет за собой серьёзное последствие: лишение населения жизненно не-обходимой услуги - водоснабжения. Поэтому проблеме задолженности особое внимание должны уделить не только руководители водоканалов, но и районные администрации Нижегородской области, а также надзорные органы", - говорит исполнительный директор ПАО "ТНС энерго НН" Алексей Астафоров.

Со своей стороны, гарантирующий поставщик электроэнергии, как отмечает Алексей Астафоров, стремится прийти к согласию и найти совместное решение проблемы, инициирует встречи, переговоры с руководством водоканалов и местных администраций. Однако до настоящего времени призывы ПАО "ТНС энерго НН" оплатить потребленные киловатт-часы не нашли отклика ни у руководства проблемных водоканалов, ни у администраций.

Растущие многомиллионные долги данных муниципальных предприятий стали темой периодически проводимых совещаний с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области. Энергетики совместно с исполнительной властью пытаются найти выход из патовой ситуации, которая с каждым днем становится всё сложнее, и решить вопрос с долгами муниципальных водоканалов.

Между тем, "ТНС энерго НН" вынуждено применять все законодательно разрешенные меры воздействия на злостных неплательщиков. О бездействии руководства водоканалов уведомлены местные и областная прокуратура, отделения МВД: материалы по взаимодействию "ТНС энерго НН" с частью водоканалов переданы в органы прокуратуры для оценки муниципальных предприятий на наличие признаков преступной деятельности.

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