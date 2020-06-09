Водоканалы Нижегородской области задолжали за электроэнергию свыше 430 млн рублей Бизнес

Водоканалы Нижегородской области задолжали за электроэнергию свыше 430 млн рублей. Об этом сообщает ПАО "ТНС энерго НН".

По данным компании, задолженность нижегородских водоканалов за по-требленную электроэнергию по состоянию на 5 июня превысила 430 млн рублей. Из них почти 400 млн рублей – просроченная задолженность, что составляет 92% от всей суммы долга.

Потребленная электроэнергия в среднем не оплачена за семь месяцев и бо-лее. В "ТНС энерго НН" отметили, что с начала 2020 года задолженность водоканалов выросла на 32 млн рублей.

В настоящее время ПАО "ТНС энерго НН" поставляет электроэнергию 157 водоканалам Нижегородской области. Из них 87% или 137 предприятий имеют перед гарантирующим поставщиком просроченную задолженность по оплате энергоресурса.

Злостными неплательщиками, имеющими наибольшую задолженность, яв-ляются:

ОАО "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Починковского района" – задолженность более 42 млн рублей.

ООО "Водоканал" г.Выкса – задолженность более 32 млн рублей.

МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Лысковского района" – задолженность более 21 млн рублей.

МУП "Водоканал" г.Шахунья – задолженность более 18 млн рублей.

МУП "Новосмолинское" Золинского сельсовета Володарского муниципального района Нижегородской области – задолженность более 16 млн рублей.

ООО "Балахнинская коммунальная компания" – задолженность более 14 млн рублей

МУП "Воротынское жилищно-коммунальное хозяйство" – задолженность более 14 млн рублей

МУП "Лукояновский Водоканал" – задолженность более 12 млн рублей

В "ТНС энерго НН" добавили, что Водоканалы Нижегородской области являются одной самых проблемных групп потребителей электроэнергии компании. В соответствии с постановлением правительства РФ они относятся к категории потребителей, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности), которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям.

"Компания не может отключить электроэнергию водоканалам, так как это повлечет за собой серьёзное последствие: лишение населения жизненно не-обходимой услуги - водоснабжения. Поэтому проблеме задолженности особое внимание должны уделить не только руководители водоканалов, но и районные администрации Нижегородской области, а также надзорные органы", - говорит исполнительный директор ПАО "ТНС энерго НН" Алексей Астафоров.

Со своей стороны, гарантирующий поставщик электроэнергии, как отмечает Алексей Астафоров, стремится прийти к согласию и найти совместное решение проблемы, инициирует встречи, переговоры с руководством водоканалов и местных администраций. Однако до настоящего времени призывы ПАО "ТНС энерго НН" оплатить потребленные киловатт-часы не нашли отклика ни у руководства проблемных водоканалов, ни у администраций.

Растущие многомиллионные долги данных муниципальных предприятий стали темой периодически проводимых совещаний с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области. Энергетики совместно с исполнительной властью пытаются найти выход из патовой ситуации, которая с каждым днем становится всё сложнее, и решить вопрос с долгами муниципальных водоканалов.

Между тем, "ТНС энерго НН" вынуждено применять все законодательно разрешенные меры воздействия на злостных неплательщиков. О бездействии руководства водоканалов уведомлены местные и областная прокуратура, отделения МВД: материалы по взаимодействию "ТНС энерго НН" с частью водоканалов переданы в органы прокуратуры для оценки муниципальных предприятий на наличие признаков преступной деятельности.