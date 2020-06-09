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Общество

"Нижегородцы получили возможность оценить, где лучше построить Ледовый дворец", - Марина Игнатушко

16 июня 2020 14:20  [115] Общество

Архитектурный критик Марина Игнатушко прокомментировала перенос сроков строительства Ледового дворца, который планировалось возвести на Стрелке в Нижнем Новгороде

"Специалисты России и мира утверждают, что территория Стрелки имеет высочайшую культурную и символическую ценность, и те объекты, которые там появляются, должны ее подчеркивать", - считает Марина Игнатушко.

"Известно, что обсуждались и другие варианты расположения ледовой арены в Нижнем Новгороде, например, рядом с существующим Дворцом спорта, недалеко от цирка", - напомнила специалист.

"Теперь власти и горожане могут без спешки еще раз подумать, оценить, где лучше построить арену. Нет сомнений в том, что современная ледовая площадка городу нужна", - считает архитектурный критик.

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