Последние новости рубрики Общество
16 июня 2020 15:30  [50] Нижегородцы с 23 июня до 6 июля смогут онлайн выбрать территории для благоустройства
16 июня 2020 15:16  [67] Депутаты дзержинской Думы провели объезд территорий с несанкционированными свалками
16 июня 2020 14:25  [128] "Не стоит начинать строительство ледовой арены в ситуации неопределенности", - Дмитрий Скворцов
16 июня 2020 14:20  [116] "Нижегородцы получили возможность оценить, где лучше построить Ледовый дворец", - Марина Игнатушко
16 июня 2020 14:18  [153] Движение транспорта ограничено в районе деревни Ольгино в Нижегородской области
16 июня 2020 13:20  [216] Нижний Новгород пока незначительно снижает темпы по заболеваемости COVID-19
16 июня 2020 13:10  [231] Карантин снят в Выксе Нижегородской области
16 июня 2020 12:08  [235] Новогодние каникулы в России в 2021 году предложили сократить до трех дней
16 июня 2020 11:14  [677] Нижегородские власти обнародовали новые данные по коронавирусу
16 июня 2020 11:04  [153] Минтранс не выявил очередей у офисов "Ситикард" 16 июня
Общество

"Не стоит начинать строительство ледовой арены в ситуации неопределенности", - Дмитрий Скворцов

16 июня 2020 14:25  [128] Общество

Обозреватель ИА Politbook Дмитрий Скворцов прокомментировала перенос сроков строительства Ледового дворца, который планировалось возвести на Стрелке в Нижнем Новгороде

"В условиях запрета на массовые мероприятия, который пока неизвестно когда будет снят, начинать строительство весьма дорогого объекта для проведения именно массовых мероприятий, наверное, нецелесообразно. Поэтому я не вижу проблемы в том, что начало возведения ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде отложено", - считает Дмитрий Скворцов.

"Мы сегодня не знаем, когда кончится история с коронавирусом и как она кончится: будет ли вторая волна, когда появится вакцина? Очень может быть, что запрет на массовые мероприятия сохранится надолго. Не исключено, что и проект ледовой арены в плане размещения зрителей придется подкорректировать для обеспечения безопасности. Какой будет новая реальность, пока непонятно", - говорит обозреватель.

"Рано или поздно эпидемиологическая ситуация перейдет в стационарный режим. Будет ли коронавирус возвращаться, как грипп, будет ли вакцина эффективно избавлять от опасности заражения навсегда или же она даст давать иммунитет на год, как в случае с гриппом, – можно только гадать. Соответственно, каким будет мир после коронавируса, мы до конца представить не можем. И в ситуации неопределенности строительство такого масштабного объекта для массовых спортивных мероприятий, как ледовая арена, начинать не стоит", - подытожил он.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph