"Не стоит начинать строительство ледовой арены в ситуации неопределенности", - Дмитрий Скворцов Общество

Обозреватель ИА Politbook Дмитрий Скворцов прокомментировала перенос сроков строительства Ледового дворца, который планировалось возвести на Стрелке в Нижнем Новгороде

"В условиях запрета на массовые мероприятия, который пока неизвестно когда будет снят, начинать строительство весьма дорогого объекта для проведения именно массовых мероприятий, наверное, нецелесообразно. Поэтому я не вижу проблемы в том, что начало возведения ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде отложено", - считает Дмитрий Скворцов.

"Мы сегодня не знаем, когда кончится история с коронавирусом и как она кончится: будет ли вторая волна, когда появится вакцина? Очень может быть, что запрет на массовые мероприятия сохранится надолго. Не исключено, что и проект ледовой арены в плане размещения зрителей придется подкорректировать для обеспечения безопасности. Какой будет новая реальность, пока непонятно", - говорит обозреватель.

"Рано или поздно эпидемиологическая ситуация перейдет в стационарный режим. Будет ли коронавирус возвращаться, как грипп, будет ли вакцина эффективно избавлять от опасности заражения навсегда или же она даст давать иммунитет на год, как в случае с гриппом, – можно только гадать. Соответственно, каким будет мир после коронавируса, мы до конца представить не можем. И в ситуации неопределенности строительство такого масштабного объекта для массовых спортивных мероприятий, как ледовая арена, начинать не стоит", - подытожил он.