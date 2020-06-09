Президентские гранты на сумму более 96 млн рублей получат 58 проектов нижегородских НКО Экономика

Президентские гранты на сумму более 96 млн рублей получат 58 проектов нижегородских некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Вчера, 15 июня 2020 года были подведены итоги второго конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2020 году.

На заседании координационного комитета, которое в режиме видеоконференции провел первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, были определены значения проходных баллов для финала и сформирован перечень победителей. На второй конкурс было подано рекордное количество проектов – 11 085, из них 2 402 по результатам независимой экспертизы получат поддержку на общую сумму 4,6 млрд рублей.

От Нижегородской области на второй конкурс в 2020 году было подано 197 заявок от 158 организаций по 13 направлениям.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, победителями от региона стали 58 проектов, на их реализацию выделено 96,6 млн рублей.

"По количеству победителей лидируют такие грантовые направления, как охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, социальное обслуживание и защита граждан, поддержка проектов в области науки, образования, просвещения. Всё это - крайне важные для региона темы. Мне хочется поздравить наших победителей с успехом. Уверен, что все идеи получится воплотить в жизнь", - сказал Глеб Никитин.

"Мы видим, какое внимание уделяет развитию гражданского общества президент России Владимир Путин. Закрепить роль НКО сейчас предлагается и в Конституции России. В поправках обозначено, что правительство страны будет осуществлять меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивать их участие в выработке и проведении государственной политики", - добавил губернатор.

Напомним, в первом конкурсе президентских грантов 2020 года от Нижегородской области стали победителями 36 проектов на общую сумму 61,8 млн рублей.