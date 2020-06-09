Депутаты дзержинской Думы провели объезд территорий с несанкционированными свалками Общество

Депутаты профильного комитета совместно с представителями администрации города провели объезд территорий, где зафиксированы несанкционированные свалки. Об этом сообщает пресс-служба Думы Дзержинска.

Решение провести объезд по городским территориям депутаты приняли на очередном заседании комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию земельных ресурсов по предложению общественников.

В администрации создана карта свалок с указанием геолокации каждой из них. Члены комитета выборочно проехали по указанным объектам и вновь акцентировали внимание представителей администрации на необходимости увеличить штат МКУ "Административно-техническая инспекция", которое занимается фиксацией нарушений и выявлением их виновников. А также укомплектовать учреждение автомобилем.

"Город и поселки занимают достаточно большую территорию, поэтому без машины, с моей точки зрения, работать очень тяжело. По той же причине есть необходимость расширить число инспекторов. Это позволит в разы увеличить оперативность АТИ", - сказал председатель комитета Олег Богданов.

Члены комитета побывали во дворе домов по проспекту Ленина, 103 – улице Студенческой, 27; в районе проходной ОАО "ДОС", на въезде в поселок Игумново (улица Ляхановка).

"Вид у "мусорных площадок" крайне неприглядный. Объем выброшеного нарушителями мусора очень большой – более 14 тысяч кубометров. На его вывоз будут потрачены бюджетные средства, которые могли быть направлены на благоустройство дворов, асфальтировку внутриквартальных проездов, другие полезные цели. Такую ситуацию наш комитет считает недопустимой. Поэтому вопрос по несанкционированным свалкам продолжает оставаться в нашей повестке", - подчеркнул Олег Богданов.

Первый заместитель главы администрации города Глеб Андреев уточнил, что на ликвидацию имеющегося массива мусора, скопившегося на свалках, по подсчетам требуется более 70 млн рублей. Муниципалитет рассчитывает на финансовую поддержку региона, обсуждение такой возможности планируется провести в ближайшее время.