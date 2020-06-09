Нижегородцы с 23 июня до 6 июля смогут онлайн выбрать территории для благоустройства Общество

Нижегородцы с 23 июня до 6 июля смогут онлайн выбрать территории для благоустройства Фото: НИА Нижний Новгород

Жители Нижнего Новгорода с 23 июня до 6 июля смогут онлайн выбрать общественные территории для благоустройства. Как сообщает пресс-служба администрации города, соответствующее постановление подписал исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Благоустройство выбранных территорий будет проходить в 2021 году по программе формирования комфортной городской среды.

Отдать свой голос можно будет онлайн, зарегистрировавшись на сайте GolosZa.ru, или 1 июля 2020 года на территориальных счетных участках вместе с голосованием за поправки в Конституцию РФ.

"Победители по итогам рейтингового голосования в форме дистанционного голосования определяются в каждом районе города Нижнего Новгорода по наибольшему числу голосов, полученных по результатам такого голосования за ту или иную общественную территорию. При равном количестве голосов, отданных участниками голосования за общественные территории, приоритет отдается той общественной территории, которая в соответствии с муниципальной программой "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода" на 2019-2024 годы подлежит благоустройству или окончанию благоустройства раньше", - приводит пресс-служба текст постановления.

Перечень общественных территорий Нижнего Новгорода, представленных на рейтинговое голосование в форме дистанционного голосования

представленных на рейтинговое голосование в форме дистанционного голосования



Автозаводский район 1 Территория вдоль озера по ул. Пермякова 2 Территория ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, роддомом N 3 по ул. Газовская д. N 3 и домом N 6 по ул. Дружаева 3 Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода 4 Ул. Дьяконова (бульвар от маг-на «Евроспар» до ул. Васнецова) 5 ул. Шнитникова (территория вдоль дороги от ул. Фучика до дома № 20 по ул. Шнитникова) 6 Сквер Славы 2 очереди 7 Культбаза в микрорайоне Северный (территория ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, мечетью по ул. Мельникова д. 7 и роддомом № 3 по ул. Газовская д. № 3) 8 Бульвар по ул. Школьной (от ул. Комсомольская до ул. Сов. Армии) 9 Территория, ограниченная ул. Дружаева и ул. Дьяконова, домом N 20 по ул. Дьяконова и домом N 7а по ул. Дружаева Канавинский район 1 Площадь перед к/т "Канавинский" 2 Сквер по ул. Октябрьской революции у ДК им. В.И. Ленина 3 Сквер по ул. Марата 4 Природно-рекреационная территория вдоль озера Сортировочного (от пляжа "Березовая роща" до пляжа "ул. Архангельская"), природно-рекреационная территория вокруг озера Сортировочного (вдоль музея паровозов) 5 Сквер по ул. Гордеевской (от д. 14 до д. 28) 6 Природно-рекреационная территория вокруг озера Вторчермета 7 Сквер Чкалова (пересечение ул. Чкалова и ул. Октябрьской Революции 8 Территория вдоль домов N 2, 4, 6, 7, 9 по ул. Болотникова 9 Природно-рекреационная территория вокруг озера «Больничное» (около забора больницы № 39), природно-рекреационная территория вокруг озера «Больничное» до ул. Балаклавская Ленинский район 1 Территория вокруг озера Силикатное 2 Пр. Ленина, 58 3 Сквер по ул. Премудрова (у здания ДК "Красная Этна") 4 Ул. Кировская, 14 5 Сквер имени Воротынского (ул. Молитовская, у дома № 6) 6 Сквер Памяти (пр. Ленина, д. 41) 7 Сквер «Труженикам тыла» у здания администрации Ленинского района (пр. Ленина, д. 46) 8 Сквер по пр. Ленина, д. 28 (перед «Домом одежды») 9 Сквер (пер. Трамвайный, напротив домов № 21 – 23) 10 Сквер имени Луначарского (ул. Трамвайная, у дома № 11А) Московский район 1 Сквер по ул. Героя Безрукова, напротив д. № 8 (в границах ул. Страж Революции, д. 7, ул. Безрукова, д. 8) 2 Сквер у кинотеатра «Москва» (в границах ул. Проспект Героев д. 1, ул. Бурнаковский проезд, д. 1) 3 Сквер "Выставка цветов" по ул. Просвещенской (в границах д. 36 улицы 50-летия Победы и д. 6 ул. Просвещенская) 4 Сквер по ул.Куйбышева (вдоль домов 1, 3, 5) 5 Сквер в микрорайоне "Красных Зорь" (в границах ул. Красных Зорь д. 5, 6, 7, 8, ул. Павла Орлова, д. 7, 8, ул. Героя Рябцева, д. 4, 6) 6 Сквер им. 50-летия Победы (в границах улицы 50-летия Победы д. 6, 4, 2, Гвардейцев - 1) 7 Сквер им. Маршала Казакова на Сормовском повороте (в районе ул. Сормовское шоссе, 15, 15а) 8 Сквер с мемориалом погибшим в ВОВ пос. Левинка (в границах ул. Левинка, д. 9, 51б) 9 Сквер в микрорайоне "Бурнаковский" (в границах ул. Народная, д. 38, 40) Нижегородский район 1 Сквер по ул. Яблоневой 2 Сквер завода Петровского 3 Парк им. Кулибина 4 Сквер им. Нестерова 5 Лопатинский овраг 6 Лыкова Дамба 7 Сквер Интернационалистов Приокский район 1 Сквер у здания администрации Приокского района (пр. Гагарина, д. 148, 146) 2 Территория ул. Пятигорская, д. 4б (Трудовая слава) 3 Лесной массив (от д. 6 по ул. 40 лет Победы до пр. Гагарина) 4 Сквер у НИИС им. Седакова по пр. Гагарина 5 Бульвар (микрорайон «Щербинки-1», на уч. от д. 5а по ул. Ларина до д. 186 по пр. Гагарина) 6 Ул. Голованова, д. 5 - 7а Советский район 1 Сквер по ул. Бекетова, д. 38 (за развлекательным комплексом «Победа») 2 Сквер на пересечении ул. Бекетова и ул. Нартова 3 Сквер по пр. Гагарина Сормовский район 1 Сквер на пр. 70 лет Октября 2 Сквер на бульваре Юбилейном 3 Сквер имени Ленинского Комсомола по ул. Планетной 4 Сквер по ул. Культуры (у кинотеатра «Ракета») 5 Сквер имени дважды героя Советского Союза В.Г. Рязанова по ул. Шимборского 6 Сквер «Сосны» (пр. 70 лет октября, между д. 8а, 26, 28 по ул. Героев Космоса) 7 Сквер «Дружба» по ул. Исполкома 8 Сквер по ул. Культуры у д. 11/2 и 13 9 Юбилейный бульвар



