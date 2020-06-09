Бренд "Семеновская матрешка" закрепили за Нижегородской областью Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Известный российский бренд "Семеновская матрешка" получил государственную регистрацию в качестве наименования места происхождения товара (НМПТ). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской областью.

Теперь так может называться только матрешка, изготовленная в Семеновском городском округе Нижегородской области.

Семеновскую матрешку можно отличить по нарядному фартуку с яркими красными цветами и насыщенной зеленью, темным волосам, красочному платочку.

Исключительное право на использование бренда получило ООО "Торговый Дом Семеновская роспись".

"Получение свидетельства о государственной регистрации НМПТ – важное событие не только для предприятия, но и для Нижегородской области в целом. Продвижение бренда будет способствовать повышению узнаваемости Семенова, его имиджа как одного из главных центров народных художественных промыслов России", – сказал директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

"Задача НМПТ – подчеркнуть связь между особыми качествами, свойствами товара и местом производства. Покупая матрешку с надписью "семеновская" на этикетке, потребитель будет уверен, что это настоящий сувенир, произведенный на территории бытования промысла, в традиционной манере росписи. Для предприятия это возможность выгодно выделить свой товар, а главное - обеспечить ему правовую охрану. В случае выявления на рынке контрафакта правообладатель будет вправе требовать его изъятия из оборота, а также компенсации за нанесенный материальный ущерб", – пояснил патентный поверенный РФ, директор патентно-правовой фирмы "Петухов и Партнеры" Илья Петухов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин добавил, что "для Нижегородской области предприятия народных художественных промыслов имеют особое значение".

"Это важная часть нашей культуры и истории, которую мы обязаны сохранить для будущих поколений", - сказал он

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Всего в России на данный момент зарегистрировано около 240 НМПТ. В Нижегородской области в качестве НМПТ в сфере народных художественных промыслов также зарегистрированы "Хохлома Семеновскаям (АО Хохломская роспись), "Семеновская ложка" (АО Хохломская роспись), "Павловские художественные изделия" (ПАО Павловский завод художественных металлоизделий), "Хохлома" (ООО «ХОХЛОМА», Ковернинский район).