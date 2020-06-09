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Политика

Депутат ЗС НО Сергей Зуденков досрочно сложил полномочия

16 июня 2020 17:13  [1] Политика
Сергей Зуденков

Сергей Зуденков

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Сергей Зуденков досрочно сложил полномочия. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Заявление депутата рассмотрел комитет Законодательного собрания по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту. По итогам рассмотрения документ рекомендован к принятию на заседании регионального парламента 25 июня.

Напомним, Сергей Зуденков в сентябре 2016 года был избран в Законодательное собрание Нижегородской области VI созыва по одномандатному избирательному округу № 22, в который входят Городецкий район, а также г.о. Чкаловск и Сокольский.

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