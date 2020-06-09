Депутат ЗС НО Сергей Зуденков досрочно сложил полномочия Политика

Сергей Зуденков Фото: НИА Нижний Новгород

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Сергей Зуденков досрочно сложил полномочия. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Заявление депутата рассмотрел комитет Законодательного собрания по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту. По итогам рассмотрения документ рекомендован к принятию на заседании регионального парламента 25 июня.

Напомним, Сергей Зуденков в сентябре 2016 года был избран в Законодательное собрание Нижегородской области VI созыва по одномандатному избирательному округу № 22, в который входят Городецкий район, а также г.о. Чкаловск и Сокольский.