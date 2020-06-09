ПСБ запустил страхование жизни и здоровья, включающее защиту от коронавируса Общество

Промсвязьбанк совместно с компанией ВСК разработал программу страхования жизни и здоровья, включающую защиту от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Программа "Ваша защита" покрывает риски длительной потери трудоспособности в результате любой болезни, возникшей после оформления полиса. Страховка предусматривает компенсацию в случае продолжительности больничного более 25 дней. Размер выплаты составляет до 50 тысяч рублей.

"Новая программа страхования компенсирует клиентам снижение дохода из-за болезни и длительного периода восстановления. Мы видим обеспокоенность людей и желание защитить себя в период пандемии, поэтому разработали продукт, который включает в том числе и риск заболевания коронавирусом", - сказала директор дирекции развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Алена Бочарова.

В банке отметили, что с момента запуска продукта страховку "Ваша защита" оформило в десять раз больше клиентов, чем любую другую программу страхования здоровья. Каждый второй клиент банка, покупающий страховой продукт, выбирает страховку по новой программе.