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Общество

ПСБ запустил страхование жизни и здоровья, включающее защиту от коронавируса

16 июня 2020 17:30  [81] Общество

Промсвязьбанк совместно с компанией ВСК разработал программу страхования жизни и здоровья, включающую защиту от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Программа "Ваша защита" покрывает риски длительной потери трудоспособности в результате любой болезни, возникшей после оформления полиса. Страховка предусматривает компенсацию в случае продолжительности больничного более 25 дней. Размер выплаты составляет до 50 тысяч рублей.

"Новая программа страхования компенсирует клиентам снижение дохода из-за болезни и длительного периода восстановления. Мы видим обеспокоенность людей и желание защитить себя в период пандемии, поэтому разработали продукт, который включает в том числе и риск заболевания коронавирусом", - сказала директор дирекции развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Алена Бочарова.

В банке отметили, что с момента запуска продукта страховку "Ваша защита" оформило в десять раз больше клиентов, чем любую другую программу страхования здоровья. Каждый второй клиент банка, покупающий страховой продукт, выбирает страховку по новой программе.

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