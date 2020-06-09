"К концу лета все задуманное в парке Утиное озеро должно быть реализовано", - Дмитрий Меснянкин Общество

Выездное рабочее совещание с участием депутата по округу Дмитрия Меснянкина, представителей администрации, общественности и генерального подрядчика состоялось накануне начала работ по благоустройству парка "Утиное озеро". Об этом сообщает пресс-служба Думы Дзержинска.

В рамках второго этапа благоустройства будет создано наполнение парка - три детские площадки, спортивная зона, зона с открытой сценой и входная зона, прогулочная дорожка вокруг озера. Территория парка будет оборудована видеонаблюдением, проведены работы по озеленению и установке малых архитектурных форм. Посетителям будет доступна общественная точка выхода в интернет. Общая стоимость контракта - более 75 млн руб.

Участники совещания обсудили размещение различных площадок внутри объекта, в частности, речь шла о конфигурациях детских площадок и спортивной зоны, которые позволят обеспечить сохранность растений этой зеленой зоны - сосен и ракитника Цингера. В рамках работ по озеленению парка проектом предусмотрена высадка более 620 деревьев и кустарников, а также большой объем многолетних трав и цветов.

Также был поднят вопрос укрепления крутых песчаных откосов, рядом с которыми будут расположены зона открытой сцены и зона для свадебных церемоний. Как пояснил подрядчик Антон Животинский, для этого будут использованы габионы.

Срок завершения работ - 1 сентября.

Депутат по округу Дмитрий Меснянкин выразил надежду, что к этому времени ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией будут сняты, и парк будет открыт для жителей.

"Большая часть наполнения парка была предложена жителями города, их пожелания максимально учтены. Пользуясь случаем, говорю им "спасибо" за активность. Уверен, что хорошее начало, которое было заложено в прошлом году, будет продолжено, и к концу лета здесь раскинется новый современный парк, в котором будет весело и интересно, и многие поколения дзержинцев будут с удовольствием проводить здесь свое свободное время", - сказал он.

Напомним, что первый этап благоустройства завершен в прошлом году. Стоимость работ составила около 105 млн рублей. В том числе, было сделано обустройство ограждения парка, проложены центральные дорожки, создана автопарковка и одна из зон отдыха перед входом в парк, зона выгула собак, проведены электромонтажные работы.