"Конституция закрепляет права людей в управлении государством", - Вячеслав Никонов Политика

Депутат Государственной думы РФ от Нижегородской области Вячеслав Никонов входил в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон страны, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Депутат прокомментировал наиболее важные, на его взгляд, изменения в Конституции РФ.

"Я неплохо помню, как шла работа над действующей Конституцией 1993 года, я тогда участвовал в работе Конституционного совещания. Было много споров, чаще всего - вокруг соответствия или несоответствия отдельных норм мировой конституционной практике, прежде всего, западной. И меньше всего говорилось о России, о нашей стране, для которой Конституция и писалась. В 1993 году в качестве основных ставились задачи интеграции в мировое сообщество, но за скобками оставались национальные интересы России, огромной страны с тысячелетней историей", - вспоминает Вячеслав Никонов.

"Поэтому, когда в этом году мне представилась возможность в составе рабочей группы заняться поправками в Основной закон, самое пристальное внимание я уделил вопросам утверждения государственного суверенитета и национальных традиций. Суверенитет определяется не в последнюю очередь введением приоритета Конституции РФ над международным правом. Он определяется абсолютной нерушимостью наших государственных границ, вводимым запретом на отчуждение наших территорий. У России лишней земли нет", - подчеркивает депутат.

"Каждая нация – это ее язык, память, памятники, праздники, герои, могилы предков, вероисповедания. Все это тоже нуждается в конституционной защите, которой до сих пор не было. Отсюда нормы (часть из которых предложена и мною), которые касаются исторической правды о подвигах многих поколений защитников Отечества, о Великой Победе. Об уважении национальных традиций, исконных семейных ценностей. О защите нашего великого и могучего русского языка и культуры, возможности полноценного развития национальных культур. О государственной ответственности за защиту прав наших соотечественников за рубежом. И многие другие", - поясняет он.

"Поправки в Конституцию очень важны, они укрепляют нашу государственность, делают ее более жизнестойкой. Закрепляются и многие социальные гарантии, о которых в 1993 году не могли и помыслить. Так, обновленная Конституция закрепляет права людей в управлении государством. Осуществляются эти права, прежде всего, через участие в голосовании. Отдать свой голос за поправки в Основной закон – это редкая возможность. И каждый, кто считает себе гражданином России, просто обязан ей воспользоваться", - подытожил Вячеслав Никонов.