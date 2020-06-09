Фотосессия беременности: тарифы и особенности

Для девушки самым волшебным и удивительным периодом считается беременность. Конечно, многие сталкиваются с проблемами в виде токсикоза, отеков и пр. Однако, несмотря на все проблемы, беременность считается прекрасным временем, когда внутри одного человека зарождается новая жизнь. Именно этот момент многие девушки хотят зафиксировать на фотографии. Заказать фотосессию беременности можно на представленном ресурсе.

Выбор фотографа

Для того чтобы сохранить все яркие и приятные воспоминания от беременности, нужно особое внимание уделить выбору самого фотографа. Анастасия Ларина – профессиональный фотограф, имеющий многолетний опыт работы. Обращаясь к этому профессионалу, клиент сможет получить интересные и привлекательные снимки, которые будут хорошим воспоминанием того приятного и волшебного периода беременности.

На выбор заказчикам есть три основные тарифа:

Мини. В саму стоимость входит 1 час фотосессии, консультации, аренда фотостудии, одежда, реквизит и аксессуары. Специалист поможет в позировании и подскажет самые удачные ракурсы. На выбор будет три образа и 200 снимков исходников, 15 из них с качественной ретушью. Стоимость – 10 000 руб.

Стандарт. В этот тариф входит 2 часа времени, из которых 1 час уходит на фотосессию и второй на подготовку. Сюда же входит: аренда фотосессии, одежда и реквизиты, консультация по подготовке. На выбор будет 4 образа и 250 исходных снимков, из них 20 шт. с детальной ретушью. Помимо основных услуг, сюда входит профессиональный макияж и укладка. Стоимость – 15 000 руб.

Премиум. В этом тарифе отведено 2 часа на фотосессию и 1 час на подготовку. Всего 6 образов, до 300 шт. исходников и 25 фото с детальной ретушью. Также в тариф входит профессиональный макияж, укладка и фотокнига.

Кроме того, если заказать фотосессию до 17 июня, скидка 30%.

К основным преимуществам сотрудничества относят:

Профессиональная помощь в позировании.

Аренда студии уже включена в тариф.

Большой выбор одежды для фотосессии.

Журнальная ретушь.

Использование современного профессионального оборудования.

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