Что делать, если больше не могу платить по кредиту

Источник материала: Zaim.com

В наше время никто не застрахован от форс-мажорной ситуации, из-за которой нет возможности исполнять свои кредитные обязательства. Но выход всегда найдется.

В первую очередь имеет смысл обратиться в банк. И лучше это сделать еще до того, как наступит просрочка. Это покажет, что вы добросовестный заемщик.

Специалисты говорят, что прятаться от проблем, то есть не идти на контакт с кредитором, это прямой путь в долговую яму. Помимо проблем с самим долгом, можно столкнуться с судебным разбирательством, приставами и испортить кредитную историю.

Вариантов решения этой проблемы существует несколько.

Кредитные каникулы или реструктуризация

Можно договориться с МФО или банком о реструктуризации, если вы понимаете, что трудности временные и вскорости ситуация изменится. В таких случаях кредитная организация может предложить увеличение срока кредита и, соответственно, снижение размера ежемесячного платежа.

Если платить по обязательствам вообще нет возможности, можно попробовать оформить кредитные каникулы.

Разумеется, потребуются подтверждающие документы: справка от врача, больничный лист, справка из центра занятости или копия трудовой.

К кредитным картам относятся те же самые правила.

Рефинансирование

Если кредитных обязательств несколько, можно обратиться за новым кредитом, который покроет все предыдущие. Разумеется, это имеет смысл только при более низкой процентной ставке нового кредита. Также не стоит забывать, что по новому кредиту тоже придется вносить платежи.

Договор с приставами

Если по долгу уже идет судебное разбирательство, стоит дождаться, когда дело попадет к приставам. А затем договориться с ними о комфортном размере ежемесячного платежа. Как правило, приставы идут навстречу.

Продажа залогового имущества

Если кредит с обеспечением, например, автокредит или ипотека, то, скорее всего, будет реализовываться имущество должника.

Специалисты рекомендуют убедиться, что деньги от реализации имущества в первую очередь направят для погашения основного долга, а только потом на погашение процентов, штрафов и пени. В противном случае суммы может не хватить на погашение основного долга, и заемщик останется с кредитом и без имущества.

Банкротство

Если ситуация безвыходная и заемщику не поможет ни реструктуризация, ни рефинансирование, имеет смысл инициировать процедуру банкротства.

Но надо понимать, что задача банкротного управляющего, с которым вы заключите договор, максимально удовлетворить требования кредитора. Поэтому некоторые последние совершенные сделки могут быть отменены, а имущество реализовано в счет долга.

Если не так давно вы продавали недвижимость или автомобиль, в процедуре могут отказать.

Стоит учитывать, услуги банкротного управляющего не бесплатны. Придется заплатить около 100 тыс. рублей, и избежать этого не получится.

МФО также не заинтересованы в банкротстве должника или судебном разбирательстве. Поэтому, если должник предупредил о возможных трудностях и ищет варианты решения проблемы, МФО, вероятнее всего, будет ждать.

Банки тоже мало заинтересованы в судебном решении вопроса с должником. Поэтому, если последний вовремя сообщает о возникших обстоятельствах, выход, скорее всего, найдется. Причем иногда даже не испортится кредитная история.

О чем стоит помнить всегда – никто долги не простит. Деньги в любом случае придется отдавать.

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