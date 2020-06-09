Образовательные услуги от Учебного центра «Педагогический альянс»

Качественное образование – это проверенный и эффективный путь к успеху и финансовому благополучию. Очень важно найти надёжного и проверенного поставщика образовательных услуг, который поможет реализовать все задумки и добиться выраженного результата.

Учебный центр «Педагогический альянс» присутствует на рынке Санкт-Петербурга на протяжении 15 лет. За это время был накоплен просто колоссальный опыт. Услуги лицензированные и поставляются исключительно легально.

Представленный центр имеет полное право обучать специалистов в рамках следующих заявленных профессий: мастер маникюра и педикюра, парикмахер, экскурсовод и социальный работник. Кроме того, доступны такие направления, как ландшафтный дизайн, флористика, дизайн и прочие. Более детально с программами и условиями сотрудничества ознакомит ссылка https://nspedagogov.ru/.

Компания «Педагогический альянс» выступает также в качестве центра дополнительного образования в СПб. У Учебного центра есть лицензия, которая даёт ему право осуществлять переподготовку и повышать квалификацию в рамках таких сфер деятельности, как теория и методика обучения английскому языку и логопедии, правовые основы бизнеса и прочие.

Ключевая цель Учебного центра «Педагогический альянс» заключается в предоставлении действительно качественного образования, которое станет базой для успешного карьерного роста и выраженных достижений в рамках выбранной сферы деятельности. Педагоги учреждения стараются раскрыть потенциал абитуриентов по максимуму. Предпочтение отдаётся только востребованным и перспективным направлениям. Студенты не только получают необходимый объём знаний и некоторые специальные навыки. Немало внимания уделяется вопросам психологической адаптации. Центр гарантирует комфорт во время обучения.

Учебный центр «Педагогический альянс» смело можно назвать конкурентоспособным участником рынка, который следит за трендами рынка и стремится соответствовать высоким стандартам, предъявляемым к образовательным учреждениям современности.

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс". Лицензия №2389 от 24 ноября 2016 г. на осуществление образовательной деятельности

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