Как определить версию BIOS

Если говорить простыми словами, BIOS — это программа, встроенная в материнскую плату. Она отвечает за загрузку операционной системы, поиск комплектующих компьютера и их настройку. Без нее устройство даже не запустится, не говоря уже о нормальной работе. Как и любая другая программа, BIOS может иметь несколько отличающихся между собой версий. Из этой статьи Вы научитесь:

определять версию Биос из операционной системы Windows;

определять версию из BIOS Setup;

определить версию с помощью сторонних программ.

Мы расскажем, как определить версию Биос материнской платы без сторонней помощи и долгого поиска информации. Читайте, чтобы разобраться.

Как определить версию Биос материнской платы?

Самый прямой способ определить версию — зайти в BIOS. На разных Windows и на разных устройствах вход будет отличаться. Так, для Windows 10 нужно нажать клавиши Delete, F9 и F12 или F2 во время запуска компьютера. Помните, что войти в БИОС не получится, если у Вас настроена быстрая загрузка системы. Чтобы исправить это, нужно изменить параметр запуска на «Восстановление».

Если комбинация клавиш правильная, вместо загрузки ОС появится страшный синий экран. Это BIOS. Там, в разделе «Main», нужно найти блок «Bios Information» или «System information». Версия указана в нем.

Обратите внимание! Навигация по BIOS происходит с помощью клавиатуры, а не с помощью мышки. Для переключения между разделами используются клавиши «вправо-влево». Для переключения между блоками в разделе используются клавиши «вверх-вниз».

Если Вы не знаете, как определить версию Биос через вход в него на Вашем устройстве, используйте возможности своей операционной системы. Нажмите комбинацию клавиш [Win]+[R] и введите в строку команду «msinfo32». Нажмите на кнопку «Ок». Если Вы все сделали правильно, откроется окно «Сведения о системе». Версия Биос там числится одним из пунктов.

Описанные выше способы рассказывают, как определить версию Биос материнской платы без скачивания сторонних программ. Если они не подходят, можно загрузить бесплатную утилиту Speccy или ее аналоги. В программе Speccy процесс выглядит очень просто. Откройте пункт меню «Материнская плата» и узнайте версию в разделе «BIOS».

Теперь Вы знаете, как определить версию BIOS на своем устройстве. Еще остались вопросы? Обратитесь в наш сервисный центр. Здесь Вы получите квалифицированную консультацию и решите почти любую проблему со своим компьютером.

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