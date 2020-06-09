Какой пол выбрать для открытой веранды?

Практически около любого частного дома есть терраса или веранда, где можно спрятаться от палящего солнца или поужинать на воздухе. Многие изначально закладывают в проект дома такое место, но бывает в целях экономии приходится отказываться и строить веранду позже. Для тех, кто оказался в такой ситуации будет полезна эта статья.
При выборе напольного покрытия для террасы возникает множество вопросов. Ведь нужно учесть много нюансов. Чтобы облегчить себе задачу, можно просто обратиться в специализированную организацию https://vrn.latitudo.ru/services/pristroika-terrasi-k-domu/, где вы можете посмотреть услуги и расценки на монтажные работы компании Латитудо в Воронеже.
Какие критерии нужно учитывать при выборе?
Популярные материалы для обустройства веранды
Пожалуй, самый популярный из всех доступных материалов – дерево. Многие люди кроме этого покрытия не осознают другое и останавливаются только на этом. Древесина обладает уникальными качествами:
Однако, далеко не все породы дерева подойдут под эти цели. Нужно выбирать долговечные и прочные породы.
Вторым по популярности материалом считается керамическая плитка. Это самый практичный материал. Плитка долговечная, простая в уходе и морозоустойчивая, что немаловажно. Преимуществ у покрытия масса, но один недостаток – плитка всегда будет холодной. Поэтому босиком не выбежишь. Кроме этого можно положить линолеум, сделать наливной пол. Все зависит от планируемого бюджета и возможностей.
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