Какой пол выбрать для открытой веранды?

Практически около любого частного дома есть терраса или веранда, где можно спрятаться от палящего солнца или поужинать на воздухе. Многие изначально закладывают в проект дома такое место, но бывает в целях экономии приходится отказываться и строить веранду позже. Для тех, кто оказался в такой ситуации будет полезна эта статья.

При выборе напольного покрытия для террасы возникает множество вопросов. Ведь нужно учесть много нюансов. Чтобы облегчить себе задачу, можно просто обратиться в специализированную организацию https://vrn.latitudo.ru/services/pristroika-terrasi-k-domu/, где вы можете посмотреть услуги и расценки на монтажные работы компании Латитудо в Воронеже.

Какие критерии нужно учитывать при выборе?

Нагрузка на пол в этом месте больше, чем в обычных комнатах. Это определяющий фактор при выборе материала. Покрытие должно обладать повышенной прочностью, так как здесь будут ходить в той же обуви что и на улице. Кроме этого покрытие должно быть устойчиво к влаге, так как дожди еще никто не отменял.

Даже если вы планируете делать веранду, которая будет служить только для летних посиделок, нужно выбирать морозоустойчивый материал. Если планируете делать отопление на террасе, чтобы выходить туда зимой, то покрытие может быть попроще.

Популярные материалы для обустройства веранды

Пожалуй, самый популярный из всех доступных материалов – дерево. Многие люди кроме этого покрытия не осознают другое и останавливаются только на этом. Древесина обладает уникальными качествами:

Экологичность;

Повышенная прочность;

Износоустойчивость.

Однако, далеко не все породы дерева подойдут под эти цели. Нужно выбирать долговечные и прочные породы.

Вторым по популярности материалом считается керамическая плитка. Это самый практичный материал. Плитка долговечная, простая в уходе и морозоустойчивая, что немаловажно. Преимуществ у покрытия масса, но один недостаток – плитка всегда будет холодной. Поэтому босиком не выбежишь. Кроме этого можно положить линолеум, сделать наливной пол. Все зависит от планируемого бюджета и возможностей.

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