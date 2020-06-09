Массажная накидка: кому нужна и как правильно пользоваться

Массаж может помочь вылечить и сделать профилактику некоторых болезней. Но если на походы к массажисту времени нет, то можно купить массажную накидку здесь. Таким образом можно совмещать приятное с полезным.

Какая польза от прибора?

Действие накидки для массажа очень простое. Она воздействует при помощи подогрева, движений роликов и вибраций в заданном ритме. Сочетание всех систем позволяет получить эффект как от рук массажиста. Систематическое использование позволяет улучшить кровообращение, а получить расслабляющий эффект иногда можно с первого применения.

Вибрации помогают бороться с отеками, позволяют улучшить отток лишних продуктов обмена, ускоряют ток лимфы. Доказано, что это действие позволяет омолаживать кожу тела. Если ваши мышцы долгое время находились в статическом положении, то функция нагрева будет как никогда кстати, снимет напряжение.

Кому стоит задуматься о приобретении накидки для массажа?

Пациентам, которые уже имеют остеохондроз шейного и поясничного отдела, врачи настоятельно рекомендуют использовать накидку. Но помогает это только на начальной стадии. Если вас посещают часто головные боли, сопровождающиеся плохим самочувствием, настроением, то эта вещь иногда помогает восстановится быстрее. Через несколько недель регулярного использования вы можете заметить улучшения.

Очень часто водители, кто много времени проводит за рулем, а именно дальнобойщики, таксисты, приобретают модели специально для автомобилей. Массажные накидки оказывают воздействие на поясничную зону, подогревают или охлаждают сиденье, что позволяет сделать езду более комфортной.

Как правильно пользоваться и ухаживать за накидкой?

Массажная накидка работает от сети или прикуривателя в автомобиле. Главное использовать только оригинальные зарядные устройства во избежание неисправностей и поломок. Для ремонта лучше обращаться к производителю. Массаж можно принимать только в одном положении – вертикально. Длительность процедуры устанавливается согласно рекомендаций лечащего врача или инструкций, если используется в профилактических целях.

При покупке обращайте внимание на модели со съемными чехлами. Их легко стирать вручную или стиральной машинке. Исключайте попадание любых жидкостей на поверхность устройства, так как оно работает от сети. После использования помещайте накидку в сухое место.

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