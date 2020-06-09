Где заказать пошив формы хоккейной команде

Хоккей – игра, любимая миллионами за свою непредсказуемость и некоторую жесткость. Последнее качество присутствует буквально во всем: многочисленных падениях и травмах, поведении игроков. Именно поэтому вопрос безопасности в хоккее является ключевым. Частично его решает специальная экипировка. От ее надежности, прочности и качества исполнения зависит многое, поэтому к выбору спортивной формы для хоккея следует подходить с особой тщательностью.

Какой должна быть форма в хоккее

Основные качества, которыми должна обладать экипировка хоккеиста, заключаются в прочности, эластичности и хорошей терморегуляции. Структура и качество материалов, применяемых для пошива, определяют срок службы изделия.

Хоккейная форма – это не только защита для игрока, но и символ, мотивирующий на высокие достижения для клуба. Одежда с оригинальным дизайном выступает также опознавательным знаком.

Приобрести уникальную, визуально привлекательную форму, соответствующую поставленным целям клуба и команды, непросто. Объединить все необходимые характеристики с высоким качеством материалов и пошива позволяет спортивная одежда, например, изготовленная на заказ.

Именно форма позволяет болельщикам определить игроков любимой команды на льду. Изображенные на ней логотипы и символы выступают в роли брендов. Командная экипировка – то, что объединяет игроков, позволяет им почувствовать себя частью единого целого, мотивируя на готовность приложить максимум усилий для достижения общих целей.

Компания N1Sport разрабатывает хоккейную экипировку по эскизам заказчика, а также предлагает услуги опытных дизайнеров в данном направлении. Для пошива формы используется современное оборудование и технологии, что обеспечивает точность исполнения заказов и соблюдение сроков. Заявки принимаются на сайте https://n1sport.ru/.

Хоккейная экипировка, изготовленная на заказ, обладает следующими достоинствами:

высокое качество исполнения;

использование современных материалов, обеспечивающих одежде необходимую прочность, эластичность, терморегуляцию;

эстетическая привлекательность – над созданием дизайна работают квалифицированные специалисты, учитывающие все пожелания клиента;

соответствие личным параметрам спортсменов – форма отшивается по лекалам, составленным с учетом особенностей телосложения каждого игрока команды;

возможность нанесения фирменной символики и логотипов спонсоров – применение современных технологий печати позволяет наносить на одежду необходимые логотипы, фирменные знаки и личные данные игроков.

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