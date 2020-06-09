Медработников несвоевременно тестировали на коронавирус в Вознесенском районе

Нарушения своевременности и периодичности тестирования медицинского персонала на наличие коронавирусной инфекции выявлены в Центральной районной больнице Вознесенского района. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области 17 июня 2020 года.
Также в ходе проверки было установлено, что при посещении пациентов на дому у врачей не было достаточного количества масок, чтобы предложить их пациентам.
В связи с этим прокурором главному врачу внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Также минздрав Нижегородской области организовал проверку Вознесенской ЦРБ на предмет тестирования медперсонала.
В Нижегородской области принят порядок повторного тестирования медработников.
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