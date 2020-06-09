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Экономика

Экономия по проведенным правительством Нижегородской области торгам в мае составила 62,7 млн рублей

17 июня 2020 09:35  [48] Экономика

Экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила в мае 2020 года 62,7 млн рублей. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

В мае ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 90 процедур торгов на 2,6 млрд рублей.

Экономия была в закупках:

- на разработку проектно-сметной документации по сохранению объектов культурного наследия и выполнение проектно-изыскательских работ по созданию системы канализации в Большемурашкинском районе – 17,2 млн рублей;

- на выполнение работ по капремонту социально-значимых объектов – 15,3 млн рублей;

- на поставку спортивного оборудования для учреждений образования и спорта – 12,8 млн рублей;

- на выполнение работ по строительству дома культуры в р.п. Большое Козино Балахнинского района – 5,6 млн рублей;

- на содержание автомобильных дорог – 2,9 млн рублей.

На один состоявшийся лот подано в среднем 5,3 заявки участников.

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