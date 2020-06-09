Показатель тестирования на коронавирус вырос в Нижегородской области Общество

Средний показатель тестирования в Нижегородской области вырос за минувшие сутки на 2,1% и достиг 9 791 человека на 100 тысяч населения. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Всего в области на коронавирус протестированы уже 313 603 человека.

"Только за последние сутки тест проведен для 6 486 жителей, а в среднем за неделю охват тестированием вырос до 201,6 теста на 100 тысяч населения", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что регион по-прежнему входит в число лидеров по количеству проведенных исследований.

"Сохранение таких внушительных показателей помогает нам контролировать ситуацию с заболеваемостью и частично снимать ограничения на передвижение по региону. Вчера карантин был отменен в Выксе, что касается остальных населенных пунктов – будем оценивать ситуацию в динамике. Но уровень тестирования в любом случае останется высоким", - пояснил Глеб Никитин.

На территории региона работают 12 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус. Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед", медицинском центре "Эксперт" и в двух лабораториях в Сарове.