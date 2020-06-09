Последние новости рубрики Общество
17 июня 2020 10:07  [1] "ТНС энерго НН" будет через СМИ уведомлять бизнес-клиентов об ограничении энергоснабжения
17 июня 2020 09:47  [202] Показатель тестирования на коронавирус вырос в Нижегородской области
17 июня 2020 09:16  [89] ГЖД восстанавливает курсирование семи отмененных поездов
17 июня 2020 09:04  [88] Медработников несвоевременно тестировали на коронавирус в Вознесенском районе
16 июня 2020 19:20  [847] Нижний сегодня: главные события дня
16 июня 2020 19:11  [466] "К концу июня в Выксе завершится ремонт инфекционного отделения больницы для приема пациентов с COVID-19", - Давид Мелик-Гусейнов
16 июня 2020 19:08  [183] Нижегородские школьники могут сдавать экзамены в масках и перчатках по собственному желанию
16 июня 2020 18:54  [251] Главный городской фонтан начал работать в Нижнем Новгороде 16 июня
16 июня 2020 18:53  [186] Наибольшее количество нижегородских школьников выбрало для сдачи ЕГЭ русский язык
16 июня 2020 18:02  [177] "К концу лета все задуманное в парке Утиное озеро должно быть реализовано", - Дмитрий Меснянкин
Общество

Показатель тестирования на коронавирус вырос в Нижегородской области

17 июня 2020 09:47  [202] Общество

Средний показатель тестирования в Нижегородской области вырос за минувшие сутки на 2,1% и достиг 9 791 человека на 100 тысяч населения. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Всего в области на коронавирус протестированы уже 313 603 человека.

"Только за последние сутки тест проведен для 6 486 жителей, а в среднем за неделю охват тестированием вырос до 201,6 теста на 100 тысяч населения", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что регион по-прежнему входит в число лидеров по количеству проведенных исследований.

"Сохранение таких внушительных показателей помогает нам контролировать ситуацию с заболеваемостью и частично снимать ограничения на передвижение по региону. Вчера карантин был отменен в Выксе, что касается остальных населенных пунктов – будем оценивать ситуацию в динамике. Но уровень тестирования в любом случае останется высоким", - пояснил Глеб Никитин.

На территории региона работают 12 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус. Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского  исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед", медицинском центре "Эксперт" и в двух лабораториях в Сарове.

 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph