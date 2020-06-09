"ТНС энерго НН" будет через СМИ уведомлять бизнес-клиентов об ограничении энергоснабжения Общество

ПАО "ТНС энерго НН" планирует извещать об ограничении энергоснабжения бизнес-клиентов с накопленной задолженностью через официальные периодические печатные издания.

Это касается тех юридических лиц, у которых в договоре не согласован способ направления корреспонденции, в том числе уведомлений об ограничении энергоснабжения, и которые игнорируют официальные документы ПАО "ТНС энерго НН", направленные Почтой России с уведомлением о вручении.

Согласно законодательству (пункт 8 "Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии", утвержденных постановлением правительства РФ от 04.05.2020 г. № 442), одним из способов уведомления потребителя о введении ограничения режима потребления является уведомление посредством публикации в периодическом печатном издании, являющемся источником официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти.

Отметим, что в таком случае потребитель-должник считается надлежащим образом уведомленным о введении ограничения режима потребления в день публикации соответствующего уведомления в СМИ, производить ограничение энергоснабжения энергетики вправе через 10 календарный дней.