"Уверен, что нижегородцы проявят высокую гражданскую активность на предстоявшем общероссийском голосовании", - Артем Баранов Политика

"Уверен, что нижегородцы проявят высокую гражданскую активность на предстоявшем общероссийском голосовании", - отметил депутат Законодательного Собрания Нижегородской области VI созыва Артем Баранов, говоря о поправках в Конституцию РФ, голосование за которые состоится 1 июля по решению президента России Владимира Путина.

"Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, в Нижегородской области созданы все условия для проведения общероссийского голосования. Выразить свою гражданскую позицию можно будет в пунктах проведения голосования или в режиме онлайн. Каждый нижегородец, имеющий право голоса, сможет выбрать удобный и безопасный формат. Лично я буду голосовать в онлайн-режиме. Удобство, доступность и надежность этой процедуры была с успехом продемонстрирована на прошедшем в регионе праймериз", - сказал он.

"Одной из основ нашего общества является уважение к нашей истории, поэтому ее сохранение является одним из важнейших приоритетов в государственной политике России. Закрепление этого факта в Основном законе страны будет способствовать защите ее суверенитета. Историческая память нашего народа является фундаментом всего российского общества. Но, к сожалению, в последнее время некоторые западные страны предпринимают активные попытки пересмотра или фальсификации исторических данных. По сути, предлагаемые поправки направлены на сохранение памяти наших предков, которые всегда защищали границы и суверенитет нашей страны, а также сохранение нашей национальной идентичности. Особенно символично, что голосование за поправки в Конституцию совпало с 75-летней годовщиной победы в Великой Отечественной войне", - добавил он.